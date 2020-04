Il y a 50 ans, Paul McCartney a dit au revoir aux Beatles et rien n’a jamais été pareil

Le 10 avril 1970, le monde a reçu l’une des nouvelles les plus choquantes de l’histoire, car après de nombreuses années ensemble, Paul McCartney a annoncé sa séparation des Beatles. Les médias britanniques avaient la note sur leurs couvertures. Bien que le bassiste et compositeur du groupe ne l’ait pas précisé – parce qu’il ne l’a pas affirmé en tant que tel -, la vérité est qu’il était évident que le groupe n’avait pas travaillé en équipe depuis de nombreuses années.

Bien qu’ils aient continué à sortir d’excellents disques comme le Sgt. Pepper’s Lonely Heart’s Club Band ou The Beatles, chacun des membres a composé ses propres chansons et a ensuite utilisé les autres membres comme s’ils étaient des musiciens de session pour l’enregistrers. Il n’y avait donc plus de camaraderie entre eux. Comme si cela ne suffisait pas, Lennon a commencé à sortir des singles avec Yoko Ono en 1969, se distançant davantage de ses pairs et cela se terminerait la même année avec John informant McCartney et Allen Klein de sa décision de quitter le groupe.

Le début de la fin

Beaucoup de choses ont été dites sur les Beatles – ce n’est pas pour rien que le groupe est le plus documenté de l’histoire -, mais les dernières années des Fab Four sont parmi les passages les plus sombres de toute sa carrière. Après avoir innové et réinventé le rock des années 60, avec de nombreux hauts et bas, le groupe est retourné travailler sur ce qui serait leur dernier album, Abbey Road, et la question obligatoire que le monde se posait à l’époque était Qu’est-ce qui allait suivre pour Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr?

Malheureusement, la réponse n’était pas la meilleure de toutes. Le 3 janvier 1970, le dernier morceau de l’histoire du groupe a été enregistré, “I Me Mine” de Harrison pour le projet alors inachevé appelé Get Back. (et que nous saurons plus tard comme Que ce soit) – session dans laquelle John n’était pas présent – mais malgré ce dernier effort pour présenter un nouvel album, Lennon et Harrison se sentaient particulièrement liés aux Beatles et tout ce qu’ils voulaient, c’était que «ce cauchemar» appelé The Beatles se termine.

Pour sa part, McCartney et Ringo bien qu’ils se concentraient sur différents projets musicaux qui donnerait des pieds à leur carrière solo, ils avaient l’espoir et la foi que les Beatles resteraient ensemble, même si cette pensée ne durerait pas longtemps.. Presque un mois après cela, John Lennon publierait “Instant Karma”, qui pour beaucoup était l’une des premières déclarations que le plus grand groupe de l’histoire était plus que mort et ne retournerait jamais en studio.

Cependant et malgré tout ils travaillaient toujours à mettre la touche finale à Let It Be, même si les choses ne se passaient pas comme elles le voulaient depuis McCartney n’a pas aimé l’idée que Phil Spector (connu pour son Sound Wall innovant) était aux commandes et non George Martin –Qui était pour beaucoup le cinquième Beatle–.

Mais la goutte qui a renversé le verre et a rendu Sir Paul fou était que Spector (sans lui demander quoi que ce soit) a décidé d’inclure un grand nombre de chœurs et d’arrangements orchestraux à l’une de ses chansons, “The Long and Winding Road”Car il y avait pensé comme une simple ballade au piano. Bien sûr, le musicien s’en est plaint, mais Ni Apple Records ni ses coéquipiers n’ont rien fait à ce sujet, ce qui a rendu McCa complètement enragé.

Un autre problème auquel Paul a été confronté à l’époque était que les dates de sortie de son album solo et la première du film et de l’album Let It Be. ils étaient assez proches. Voyant que ce serait un énorme problème, les membres du groupe ont décidé d’envoyer cher Ringo pour lui parler et le convaincre de retarder la sortie de cet album, mais malgré la grande amitié qu’ils avaient, McCartney n’a pas bien pris les choses et a couru Starr de sa maison, mais pas avant de lui avoir dit de quoi il allait mourir.

Malgré que McCartney est sorti à la date prévue, le 17 avril 1970., cette discussion et le fait qu’ils aient envoyé Ringo pour lui parler était l’un des facteurs qui l’ont amené à rendre public sa séparation officielle des Beatles. Sur cette couverture que les journaux du monde ont publiée, Paul McCartney a utilisé l’espace pour annoncer ses débuts en solo, ce qui a mis en colère ses collègues parce que pour d’autres c’était un coup bas pour promouvoir son album.

Le 8 mai, Let It Be serait mis en vente, clôturant complètement l’histoire du quatuor de Liverpool, et depuis lors, chacun des membres a suivi sa propre voie musicale. Des années plus tard et avec sa femme Linda, Paul McCartney décide de monter un autre groupe qu’il a appelé Wings et qui a connu un grand succès au cours de cette décennie grâce à des chansons telles que “Jet”, “Band On The Run”, “Live and Let Die” et bien d’autres.

À George Harrison ce fut le moment culminant de votre créativitébien Il a pris toutes ces chansons que ses camarades de classe ont méprisées pendant des années et les a réunies dans le célèbre All Things Must Pass –Qui est pour beaucoup le meilleur album solo des quatre Beatles– et organisé le premier concert de charité dans l’histoire de la musique, Concert pour le Bangladesh, Avec son grand ami et mentor spirituel, Ravi Shankar.

Lennon pour sa part déménagerait à New York et dans la ville qui ne dort jamais, il continuerait à travailler sur des albums solo avec Yoko Ono, Il collaborait avec des artistes comme David Bowie et Mick Jagger, et composait certaines de ses chansons solo les plus célèbres comme “Imagine”, “Beautiful Boy”, “Dieu”, “(comme) recommencer” et de plus jusqu’à sa mort le 8 décembre 1980. Fait qui a choqué le monde et ses anciens collègues.

Le seul qui avait les autres membres des Beatles pour ses albums solo était le bien-aimé Ringo, mais ils ne se sont jamais rencontrés dans les études. Les seules «réunions» des Beatles qui existaient étaient lorsque Harrison a réuni Starr et McCartney pour enregistrer “Toutes ces années” en 1980, en hommage au grand John Lennon, plus tard ils seraient à nouveau ensemble pour le projet Anthology en 1994, qui comprenait un documentaire sur le groupe et trois disques avec des thèmes inédits et un livre monographique.

Après tant de choses, de rumeurs et d’actions, Il semble que ce ne soit pas McCartney qui a séparé le groupe, car c’est quelque chose qui se produirait inévitablement. Sans le savoir et en guise de présage, Les Beatles ont clôturé leur histoire en 1969 avec “The End”, qui contient l’une des phrases qui pourraient décrire pleinement la carrière du plus grand groupe de tous les temps: “Et à la fin, l’amour que vous prenez est égal à l’amour que vous faites …”.