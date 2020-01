Il y a déjà une affiche complète de Bahidorá 2020! Erykah Badu, Goldlink et David August mènent le carnaval

La première grande fête de l’année est toujours le carnaval. Le carnaval qui nous fait danser et vibrer au rythme de certains des meilleurs actes musicaux au milieu d’un environnement naturel. Bahidorá 2020 est plus proche que jamais et nous avons ici l’affiche complète de la huitième édition! Ce qui nous excite le plus, et de loin, c’est la confirmation du premier concert au Mexique de la reine absolue de la néo-soul Erykah Badu.

À Bahidorá 2020, il y aura 50 événements en direct, des DJ sets pour nous faire exploser la tête et des performances spéciales qui feront de Las Estacas un paradis surréaliste pendant environ trois jours.

Cette dernière vague d’artistes nous met de bonne humeur, car en plus d’Erykah Badu qui arrivera avec l’un des actes live les plus puissants du monde, Des noms très intéressants sont apparus tels que Roderic, B2B, Pauza, Equinoxx, Sotomayor, DJ Tudo, Habibi Funk et bien d’autres. Comme toujours, Bahidorá combine de manière magistrale différents genres tels que le funk, la soul et l’électronique de différentes branches qui se réunissent de manière symbiotique pour créer une unité très unique.

Pour cette édition, les collaborations de WORLD WAVE et dimanche dimanche pour deux des moments clés: les soirées d’ouverture et de clôture. Les deux parties sont un élément fondamental pour vivre l’expérience complète de ce qu’est ce carnaval. Voir ici l’affiche complète de jour!

Maintenant, ils s’encouragent déjà à sauter à Morelos et à passer un week-end plein de danse et beaucoup de bonnes vibrations, nous vous disons ici que la phase de lève-tôt est terminée, mais les billets sont toujours en phase 1 allant de 1490 pesos pour deux jours et 1690 pour tout le festival. Ensuite, nous quittons toutes les phases et les prix pour Bahidorá 2020 et si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez acheter vos billets en cliquant simplement sur PAR ICI.