Il y a déjà une date pour le retour public de James Hetfield!

À la fin de septembre de l’année dernière, nous avons laissé tomber une histoire qui allait secouer tous les amateurs de métal / rock: Metallica a annulé sa tournée en raison de problèmes d’alcoolisme de James Hetfield. Bien que ce ne soit pas celui qui a surpris, puisque James lutte contre cette maladie depuis des années, il est venu mélanger les sentiments de tous ceux qui aiment sa musique. D’une part, il était triste de voir que le leader de l’un des plus grands groupes du monde est revenu à cet endroit, mais d’autre part, il est toujours bon de voir une personne alcoolique décider de s’améliorer.

Depuis lors et pour des raisons évidentes, James Hetfield était extrêmement silencieux. Cependant, son retour public est assez proche. Selon Loudwire, le leader comparaîtra en personne lors d’un événement programmé au Petersen Automotive Museum de Los Angeles ce mois-ci, qui lancera une exposition de 10 de ses voitures personnalisées classiques.

Hetfield participera “à une conférence et aidera à vendre aux enchères deux de ses guitares ESP” lors de la cérémonie du 30 janvier pour lancer «Reclaimed Rust: The James Hetfield Collection».

“Cla Reclaimed Rust” rassemble deux industries qui vont de pair avec l’expression des artistes “, a déclaré le directeur exécutif du Petersen Automotive Museum, Terry L. Karges, dans un communiqué sur l’exposition. “C’est la première fois que la collection Hetfield est exposée au public et nous avons hâte de partager l’inspiration derrière ces véhicules extraordinaires avec le monde.”.

Sans être un retour officiel à une scène, où nous aimerions tous le revoir, C’est une excellente nouvelle qui indique que les choses vont bien pour lui. En tant que fans de Hetfield et Metallica, nous ne pourrions pas être plus heureux de cette nouvelle. Le temps sera sûrement de votre côté et reviendra bientôt avec la santé, qui est de loin la plus importante.