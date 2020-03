Il y a des fonctions au Mexique! Pearl Jam annonce des événements d’écoute mondiaux «Gigaton»

Les yeux de millions de fans de grunge et de rock alternatif sont fixés le 27 mars. Et oui, cette journée sortira après 7 ans de silence du très attendu 11e album studio de Pearl Jam, Gigaton. Depuis qu’ils l’ont officialisé à la mi-janvier, les jours sont devenus plus lents pour rendre ce temps d’attente éternel. Mais voici de bonnes nouvelles qui feront que cette attente sera plus courte. Pearl Jam vient d’annoncer des événements d’écoute à travers le monde deux jours avant le lancement officiel et il y a des représentations au Mexique!

Dans la déclaration sur leur site officiel, les Américains partagent les mots suivants: “G The Gigaton Listening Experience”: il s’agit d’un événement audiovisuel spécial d’une nuit dans plus de 200 salles équipées de Dolby Atmos dans le monde entier. ” En continuant, et pour que les piles soient mises, ils écrivent: «L’événement immersif envahit le grand écran deux jours seulement avant la sortie du nouvel album tant attendu de Pearl Jam, Gigaton. ».

Cette expérience audiovisuelle comprend une reproduction de l’album entier en Dolby Atmos. Étant donné que ce système de son immersif est encore nouveau sur le marché grand public, les fans de Pearl Jam auront une occasion unique d’écouter l’album d’une manière complètement différente. En plus d’écouter Gigaton avec le meilleur système audio possible, L’expérience sera enrichie d’un ensemble d’images visuelles sélectionnées et créées par Evolve, le cinéaste et artiste derrière le clip du premier single «Dance of the Clairvoyants».

MAIS QUAND ET O IS SE TROUVE CETTE SOUPITAAAAAS?

Ces fonctions spéciales auront lieu le 25 mars à Mexico. N’oubliez pas que cela ne sera possible que cette nuit-là et pas d’autre … Pa ‘trout! Ici, nous quittons les cinémas qui nous apporteront cette expérience luxueuse. Les horaires des fonctions restent à confirmer. Ici aussi ci-dessous, nous vous laissons la vidéo promotionnelle afin qu’ils soient encore plus excités qu’ils ne le sont déjà:

Cinemex Mundo E

Cinemex Delta Park

Cinemex Reforma 222