Il y a un âge où l’on arrête de découvrir de nouvelles musiques

Il y a un âge pour tout. À mesure que certaines personnes grandissent, certaines libertés sont consciemment refusées en raison de certains rituels culturels: ne plus s’habiller d’une certaine manière; éviter à tout prix certains aliments qui peuvent nuire est essentiel; l’exercice est un rêve lointain, certaines maladies liées au stress surviennent; sans parler des vacances car le coucher est sacré; les goûts coupables sont mis de côté pour faire place aux besoins essentiels de la vie adulte; y le pire de tout, ils oublient d’écouter de la nouvelle musique …

Selon une nouvelle étude, Il y a un âge où l’on arrête d’écouter de la nouvelle musique. Découvrir un nouvel artiste devient une chose du passé et nous sommes coincés avec les groupes et les sons habituels. Oui, triste mais vrai. Deezer, une plateforme de streaming musical, envoyée pour enquêter dans certaines régions de l’Angleterre ce phénomène appelé «paralysie musicale» qui représente, comme nous l’avons mentionné, une crise des années trente dans laquelle de nouveaux sons ne sont pas explorés.

Tout commence quand ils atteignent l’âge de 30 ans et six mois, c’est exact, et est lié au sentiment étrange d’atteindre une nouvelle décennie et de laisser cette jeunesse libératrice à s’en tenir à une vie adulte et responsable. Mais pourquoi? Les participants à l’étude ont cessé d’écouter de la musique et de passer du temps de qualité pour diverses raisons – ou plutôt prétextes – liés aux activités ménagères et à la construction familiale.

Environ 60 pour cent des participants ont admis qu’ils gardent la vieille femme de confiance habituelle. Ce n’est pas la faute de l’apathie ni des créatures, mais aussi de la bombardement de propositions musicales qui sortent jour après jour. Dans le nord-ouest de l’Angleterre, certains participants ont déclaré avoir oublié cette activité entre 23 et 24 ans. Critique, non?

Cependant, il y a toujours un espoir … et cela se trouve en Ecosse, où les mélomanes résistent après 40 ans. Que pouvons-nous faire contre une paralysie musicale imminente? L’alchimie nous a tous échoué et l’élixir de la jeunesse éternelle n’est pas encore disponible, mais Nous vieillissons moins si nous apprécions ces petits plaisirs que la musique nous donne sans aucun doute sans rien recevoir en retour.

Au Mexique et dans certains pays d’Amérique latine, les choses sont peut-être différentes et l’inverse s’applique: la musique, indépendamment de l’âge ou des circonstances, rajeunit.