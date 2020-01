Il y aura un documentaire avec les archives historiques du festival

Le festival de musique et d’arts de Coachella Valley est l’un des festivals de musique les plus importants et les plus importants au monde. Son histoire remonte à 21 ans et bloque 20 éditions réussies (en 2000 elle a été annulée). Juste pour fêter ses 20 ans, Youtube Originals a annoncé son partenariat avec Coachella pour lancer le documentaire Coachella: 20 ans dans le désert.

Coachella: 20 ans dans le désert sera présentée le 31 mars. L’annonce intervient peu de temps après la révélation de l’affiche 2020 du festival, avec YouTube comme partenaire de diffusion en direct. Cela signifie que s’il n’y a pas assez de sac à dos qui peut vous emmener en Californie, vous pouvez suivre en détail tout ce qui se passe au-dessus des scènes de cette plate-forme. Que ce soit sur votre télévision, votre téléphone ou où vous voulez.

Le documentaire qu’ils vont présenter, aura du matériel exclusif des deux dernières décennies. Coachella: 20 ans dans le désert ouvre pour la première fois les archives du festival. Imaginez la quantité d’histoire que 20 éditions ont: des présentations historiques telles que Daft Punk, Rage Against The Machine, Billie Eilish, Kanye West, LCD Soundsystem, Pixies, Swedish House Mafia, Björk, The White Stripes, Madonna, Radiohead et beaucoup d’autres, beaucoup plus. Ainsi que des interviews exclusives et toute la saveur qui fait de Coachella le festival que vous avez toujours voulu aller à ce jour.

Coachella: 20 ans dans le désert arrive pour rejoindre un portfolio musical très intéressant, dans lequel YouTube Originals entre depuis un certain temps maintenant. Parmi les documentaires, séries et transmissions qu’ils ont dans leurs rangs, citons Coldplay: Everyday Life – Live in Jordan, The Gift: The Journey of Johnny Cash et How to Be: Mark Ronson, pour n’en nommer que quelques-uns.

Coachella: 20 ans dans le désert peuvent être vus gratuitement avec les publicités classiques (un prix raisonnable). Mais si votre objectif est de voir les choses sans interruption, le service d’abonnement YouTube Premium continuera à offrir un accès sans publicité pour tous les originaux de la plateforme, avec tous les épisodes disponibles pendant la journée de lancement. Vous pouvez essayer la plate-forme gratuitement pendant un mois et si elle bat, vous devrez débourser 119 $ varas par mois. Voici le Coasche Teaser officiel: 20 ans dans le désert: