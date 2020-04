Il y aura un documentaire d’Eddie Kramer, ingénieur des Beatles, Hendrix et Led Zeppelin

Historiquement, les documentaires ou les biopics de nos artistes préférés ont toujours été un succès à l’écran. Tout comme Bohemian Rhapsody, le film autobiographique sur Freddie Mercury et le groupe de rock Queen. Compte tenu de son profond succès, Rocketman, basé sur la vie du musicien Elton John, n’a pas attendu. Mais qu’en est-il des hommages aux personnes derrière ces grands artistes? C’est exactement pour cela que vient de l’autre côté du verre, un documentaire dédié à la vie d’Eddie Kramer.

L’ingénieur rock Eddie Kramer, au cas où vous ne le savez pas encore, est un spécialiste de son domaine de travail. À tel point que dans sa carrière, il se bloque après avoir travaillé là-bas pour les Beatles, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Rolling Stones et d’autres groupes et artistes. Pour réaliser ce documentaire, Rolling Stone s’associera au réalisateur du documentaire Paradise Lost Joe Berlinger et Spencer Proffer en tant que producteurs.

From the Other Side of the Glass sera réalisé par John Dorsey, et le documentaire retracera la carrière de Kramer, qui a commencé à Londres dans les années 1960. Kramer a déménagé à Londres où il travaillerait avec les meilleurs groupes de l’histoire de sa ville natale du Cap en Afrique du Sud. Le documentaire, en plus d’entrer pleinement dans sa vie, examinera également le paysage culturel et politique de cette époque.

Kramer est connu pour avoir travaillé sur le Magical Mystery Tour des Beatles mettant en vedette les morceaux “All You Need Is Love” et “Baby You’s a Rich Man”. Il a conçu cinq albums de Led Zeppelin, dont Led Zeppelin II et Graffiti physiqueainsi que tous les albums d’Hendrix, en particulier Ladyland électrique. Aussi conçu Woodstock: musique de la bande originale et plus, un album live de trois LP du célèbre festival.

Avec ces informations d’identification, il est vraiment excitant d’attendre de voir From the Other Side of the Glass. En imaginant la quantité d’histoires et de connaissances qu’Eddie Kramer possède, nous pouvons presque affirmer que ce sera un grand documentaire musical.