Il y aura un hommage à José José à Vive Latino 2020

L’écart laissé par le jeu de José José est toujours celui que des millions de Mexicains cherchent toujours à combler. Le 28 septembre 2019 sera toujours une journée difficile pour la musique dans notre pays. Celui qui arrivera périodiquement pour se rappeler, parmi les vagues de tristesse, que nous avons eu la chance d’avoir l’un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes et musiciens que la musique latino-américaine ait vus. Six mois après son départ, Vive Latino 2020 s’est engagé pour lui rendre un hommage digne de sa grandeur. Celui qui a rendu justice pour tout ce qu’il nous a donné pendant tant d’années.

Cet hommage incroyable est une initiative appelée El Principe Vive. Et oui, le Prince vit en chacun de nous. Chaque fois que nous écoutons une de ses chansons, chaque fois que nous revenons à des moments où nous l’apprécions, nous rions et pleurons. Il vit dans l’héritage qu’il a laissé au monde de la musique, reconnu par tous les musiciens qui l’ont suivi. C’est pourquoi 8 de nos musiciens préférés seront en charge de rendre hommage à José José dans Vive Latino: Andrés Calamaro, Carla Morrison, Dr Shenka, Ely Guerra, Enrique Bunbury, Mon Laferte, Pato Machete et Ximena Sariñana.

Cette initiative a été confiée à Meme Del Real, claviériste, chanteur, guitariste et producteur mexicain membre du Café Tacvba. À la demande de faire de cet hommage une réalité, Meme a déclaré: «Lorsque Vive Latino m’a fait cette invitation, la première chose que nous avons pensé, c’est que pour rendre hommage à José José, nous avons dû chercher des interprètes capables de traduire tout ce que le Prince nous a laissé avec sa musique, son énergie et tout le cœur qu’il a mis dans ses enregistrements. . Nous pensons également qu’il serait important de contextualiser musicalement les moments où il a eu ses plus grands succès. Voir José José accompagné de cet orchestre a dû être une expérience spectaculaire! “

«Nous voulions apporter au public un spectacle qui pourrait nous transporter à cette époque mais avec des personnages qui font partie de l’histoire du festival en passant en revue ces grandes chansons que nous avons déjà dans notre ADN en tant que culture. La sélection a été difficile mais un très bon répertoire a été fait », a poursuivi Meme. «Nous sommes ravis de pouvoir présenter cet hommage au sein de Vive et au public Vive. Avec ces grands chanteurs, je pense que ce sera un moment très émouvant. Parce qu’en fin de compte, ce que José José a apporté à ma vie, c’est de comprendre qu’une interprétation peut déplacer toutes les fibres et de découvrir comment quelqu’un qui a cette capacité peut changer votre vie. »

Cet hommage aura lieu le premier jour de la plus grande fête latine au monde. Le 14 mars, encore à confirmer, la mémoire de José José grondera à Vive Latino et dans tous nos cœurs. Faisant de la pure spéculation, et revenant à Vive Latino 2011, en plus des retrouvailles de Caifanes, plusieurs musiciens mexicains et latino-américains se sont réunis pour rendre hommage à Gustavo Cerati. Juste dans un espace de temps similaire à celui que nous voyons entre Vetusta Morla et Guns N ‘Roses (2 heures et demie).