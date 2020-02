Il y aura une comédie musicale sur la vie et l’œuvre de Bob Marley

Quand on pense au reggae, le grand vient immédiatement à l’esprit Bob marley. Et ce n’est pas pour moins, car en si peu de temps, il a réussi à emmener ce genre aux quatre coins du monde et a fait connaître à des milliers de personnes le mouvement et la philosophie rastafari, devenant immédiatement une véritable légende. Au fil des ans, tout a été fait pour l’honorer, en particulier des hommages aux plus grands artistes du moment, mais Maintenant, Marley arrivera à un endroit qui manquait, les scènes, car il y aura une comédie musicale inspirée par le célèbre chanteur.

L’année prochaine, la mise en scène Get Up Stand Up! Sortira, qui racontera la vie et l’œuvre de Bob Marley à travers les chansons les plus importantes de sa discographie, telles que “Jammin”, “Pourriez-vous être aimé”, “No Woman No Cry”, “Is This Love?” et beaucoup plus. Les producteurs de cette comédie musicale sont Lee Hall et le metteur en scène Dominic Cooke, qui sont connus pour avoir remporté le Laurence Olivier Award – l’honneur le plus prestigieux du théâtre britannique -, et jouera dans l’acteur anglais Arinzé Kene,

Selon NME, Arinzé Kene a déclaré que l’opportunité de jouer à Bob Marley était quelque chose qu’il n’avait jamais imaginé mais qu’il en est reconnaissant: «Je me sens absolument honoré de pouvoir assumer ce rôle. Non seulement c’est un honneur de pouvoir diffuser davantage le message de Bob Marley, mais le devenir pendant un certain temps est un rêve qui se réalise pour la vie. J’ai grandi avec sa musique et son mantra et il est l’un de mes modèles depuis qu’il est enfant. J’ai l’impression d’être dans mon ADN. Il est l’homme, je l’aime. ” s

À cet égard, la fille de Marley, Cedella, a mentionné que c’est une autre façon de présenter au monde tout ce que son père a fait dans la vie: «La musique de notre père signifie tellement pour tant de personnes à travers le monde, que nous sommes ravis de pouvoir la proposer aux fans et aux nouveaux publics d’une nouvelle manière. En famille, nous pensons que notre père serait fier de savoir que son héritage est une source d’inspiration créative et continue à unir les gens. »

Get Up Stand Up!, La comédie musicale sur Bob Marley sera présentée au Lyric Theatre de Londres à partir du 6 février 2021, qui aurait été le 76e anniversaire du musicien.