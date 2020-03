Ill Niño publie un clip pour le single “Sangre”

ILL NIÑO a sorti le clip officiel de son dernier single, “Sangre”. Le morceau, initialement mis à disposition en janvier 2019, a marqué la première nouvelle musique du groupe en près de cinq ans.

Jeudi 26 mars, chanteur Cristian Machado, guitariste solo Ahrue “Lustre” Ilustre, guitariste rythmique Diego Verduzco, le batteur Dave Chavarri et bassiste Laz Pina ont annoncé qu’ils “sont parvenus à un accord mutuel, amiable et contraignant” qui permettra à Chavarri et Pina continuer avec ILL NIÑO tandis que Machado, Verduzco et Ilustre passera à de nouveaux projets. Selon un communiqué conjoint des cinq musiciens, “aucune partie n’a reconnu sa faute et aucun jugement n’a été rendu sur le fond. Les parties ont conclu un accord de règlement confidentiel”.

De retour en janvier 2019, Chavarri et Pina a annoncé qu’ils avaient recruté un chanteur Marcos Leal (SOLEIL ÉCLATÉ), guitariste solo Jes DeHoyos (SONS OF TEXAS) et guitariste rythmique Sal Dominguez (SUR UN CORPS BRÛLANT) pour être dans leur nouvelle incarnation de ILL NIÑO. le Chavarri-LED ILL NIÑO également émis “Sangre”. Un jour plus tard, Machado, Ilustre et Verduzco rejeté les rapports selon lesquels ils avaient quitté ILL NIÑO et a juré de continuer avec leur propre version du groupe. Deux mois plus tard, le trio intente une action en justice contre Chavarri et Pina, accusant le batteur et le bassiste de ne pas avoir payé la société de location de tournée et les ingénieurs du groupe, calomniant Machado en répandant des rumeurs selon lesquelles il a un problème de drogue, en collectant et en dépensant l’argent du groupe sans consulter tous les membres et en refusant aux membres l’accès aux registres financiers du groupe.

Dans un communiqué annonçant le lancement de sa nouvelle version de ILL NIÑO, Chavarri a déclaré à propos de la rupture avec ses anciens camarades de groupe: “Être dans un groupe, c’est un peu comme se marier, et parfois les gens se séparent, ne se voient plus et une séparation devient inévitable.”

ILL NIÑO 2020 c’est:

Marcos Leal – Voix principale



Laz Pina – Basse



Dave Chavarri – Tambours



Daniel Couto – Percussions



Sal Dominguez – Guitare rythmique



Jes DeHoyos – Guitare principale

ILL NIÑO n’a pas publié de record complet depuis 2014 “Jusqu’à la mort, La Familia”.

En 2016 et 2017, le groupe a célébré le quinzième anniversaire de son premier LP, “Révolution révolutionnaire”, avec des dates de tournées européennes et australiennes.



