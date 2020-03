Ils arrêtent un homme accusé d’avoir tenté de tuer Sabo Romo, membre de Caifanes

Début février Sabo Romo, membre de Caifanes, Il a informé via ses réseaux sociaux qu’il serait absent des dates qu’il avait programmées avec le groupe mexicain, ceci en raison de une opération à laquelle il allait subir et dont il n’a pas donné beaucoup de détails. Cependant, Apparemment, l’intervention de Sabo Romo dans la salle d’opération a été déclenchée par un homme, accusé d’avoir tenté de tuer Romo fin janvier.

Et ce dimanche le journaliste Carlos Jiménez, informé par le biais de sa page d’actualités officielle que plusieurs éléments de la police d’enquête (PDI) arrêté et emprisonné un homme identifié comme Humberto Francisco “N”, qui, fin janvier de cette année, a tenté de tuer le musicien mexicainou, pour ce qu’il a été accusé de tentative de meurtre.

Selon les informations que Jimenez cite de la Procureur général de Mexico, le 30 janvier Salvador Romo López Guerrero, mieux connu sous le nom de Sabo Romo, il marchait le long de la Calle 5 avec Río Becerra sur la Quartier de San Pedro de los Pinos, depuis la mairie de Benito Juárez, lorsqu’on lui a demandé à un sujet de ne pas gêner le «passage clouté» avec son véhicule.

La demande de Sabo Romo a déclenché la colère de Humberto Francisco “N”, qui est sorti de la voiture et s’est adressé à Romo d’un coup de poing au visage, ce qui a fait tomber le membre de Caifanes au sol. Là, l’homme a commencé à frapper le compositeur en lui criant dessus “Tu vas mourir bâtard”et le laisser en place jusqu’à ce que Sabo Romo se fige.

Le sujet a fui l’endroit à bord de son véhicule et on ne savait plus, cependant, l’accusation a commencé les enquêtes correspondantes et a été le jeudi 27 février, lorsque les agents du PDI ont localisé l’homme, qui était sur la place Metropolis, sur l’avenue Patriotism, et qui, après avoir été arrêté, a été transféré à la prison du Sud vers 20 heures.

Jusqu’à présent, Sabo Romo ou Caifanes ont commenté quelque chose à ce sujet.

Salut!!! Je veux vous dire ce qui suit … A&B. pic.twitter.com/hrR15VKIAo

– Sabo Romo (@SaboRomo) 4 février 2020