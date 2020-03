Ils courent à Flavour Flav de Public Enemy pour ne pas soutenir Bernie Sanders

Peut-être que notre génération se souvient de Flavour Flav pour ses énormes horloges et pour avoir été l’une des stars de la télévision des années 2000 grâce à Saveur de Love, l’émission de télé-réalité dans laquelle il cherchait la prochaine portée de sa quinzaine. Cependant, malgré cela, il est un rappeur très reconnu, en particulier pour ce qu’il a fait avec Chuck D, DJ Lord, Professor Griff et bien d’autres dans Public Enemy, étant l’un des groupes les plus importants de l’histoire du genre.

Malgré tout ce qu’ils ont réalisé, disons que leurs membres ne se sont pas très bien entendus ces dernières années et cela vient d’être démontré, car les autres membres de Public Enemy viennent de licencier Flavour Flav et tout pour Bernie Sanders. Oui, sans blague, tout a commencé samedi dernier, le 29 février, lorsque le rappeur a envoyé un message concernant l’émission que le groupe avait programmée lors d’un rassemblement de la campagne du politicien Il sollicite la candidature à la présidence des États-Unis par le Parti démocrate.

Il s’avère que Flavor n’a jamais accepté et a accusé la campagne de Bernie Sanders de déformer la participation de Public Enemy, car seul Chuck D jouerait. À cet égard, le rappeur a indiqué très clairement qu’il: “n’a soutenu aucun candidat politique dans ce cycle électoral et toute suggestion contraire est clairement fausse”. Plus tard, l’autre MC et en tant que lycéen ont commencé à envoyer des tweets pour faire référence à son ancien partenaire.

Chuck D a accusé Flavour Flav d’être politiquement ignorant. “Il ne connaît pas non plus la différence entre Barry Sanders ou Bernie Sanders”, écrit-il sur son compte Twitter. Il a également dit que la goutte qui a renversé le verre a été lorsque la star de la télévision n’a pas soutenu l’organisation de justice pénale de Harry Belafonte, Sankofa, après que Belafonte a présenté Public Enemy au Rock and Roll Hall of Fame.

En réponse aux déclarations de Flav, Chuck D a dit qu’il “choisit de danser pour son argent” et l’a averti qu’il avait un an pour s’organiser et se mettre en forme ou était hors du groupe. Cependant et après tout, Les membres de Public Enemy ont annoncé dans un communiqué qu’ils avaient décidé de frapper le rappeur. «Public Enemy» et Public Enemy Radio continueront sans Flavour Flav. Nous vous remercions pour vos années de service et vous souhaitons le meilleur », a-t-il déclaré.

Plus tard L’avocat de Chuck D a mentionné que son client pouvait agir comme ennemi public s’il voulaitbienIl est le seul propriétaire de la marque et il a également dessiné le logo original au milieu des années 80. Comme si cela ne suffisait pas aussi au visionnaire créatif et au compositeur principal du groupe, car il a écrit les lignes les plus mémorables de Flavour. Apparemment, ils n’avaient pas de patience pour le cher Flavour Flav et son histoire avec le groupe pourrait définitivement mettre fin à tout cela.