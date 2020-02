“Ils disent” que maintenant c’était le dernier

Hier, les deux quarts restants de la Creedence les originaux ont donné ce qui sera (soi-disant) leur dernier concert dans le Mexico. Avec un ensemble armé, surtout, de chansons composées par un éternellement absent John Fogerty, le combo transgénérationnel présenté au Palacio de los Deportes a laissé une certitude: quel bandota devrait être Creedence Clearwater Revival.

Il n’y a pas de justice. Le public qui a rempli le Palais et s’est excité par le chant d’un chanteur inconnu, méritait d’avoir devant le vrai cerveau et l’idole du groupe original de El Cerrito, Californie. Ou peut-être pas, qui paierait pour voir un groupe en bonne santé, profitant de chansons dans lesquelles ils n’avaient pas grand-chose à faire? La nostalgie bouge, même s’il vient en morceaux …

Sur scène, ils étaient Stu Cook et Doug Clifford … mais ils sont loin d’être les stars de la Crédence. Les gens les connaissent, mais il n’y a aucun lien avec eux. Quels que soient les membres originaux du groupe, je les vois sur scène et je pense à quelque chose comme une réunion de Oasismais sans les frères Gallagher, Les Kinks sans les Davies… avec Tom, l’absence est irrémédiable. Et cela avec John Fogerty, évidemment aussi: après avoir été dépouillé de ses chansons, il était assez fier de ne pas rejoindre ses anciens compagnons de bande. Mais, comme ils l’ont dit dans cette célèbre publicité: “C’est une autre histoire.”

Hier, ce n’était pas pour voir Creedence pour la dernière fois … mais pour voir comment pour la dernière fois que les chansons de Creedence sont jouées à plein volume devant plus de 15 mille personnes. Une expérience Rare mais efficace. Sûrement – bien que de façon minimale – ce quintette qui est maintenant appelé Creedence Clearwater revisité transmet quelque chose de ce qui était “les Cridens” dans ces concerts des années 60, quand le quartier d’origine jouait en jouant des chansons contondantes et collantes.

“Né sur le Bayou”, “Green River”, “Hé ce soir,” “Au coin de la rue”, “Bad Moon Rising”, “Fière Marie,” “Fils chanceux” et “Travelin Band”, étaient quelques-unes des chansons qui sonnaient. Avec une certaine fidélité au disque impeccable. Les gens savaient où lancer le cri … comme dans “Avez-vous déjà vu la pluie?”, peut-être la partie la plus émouvante du concert, parce que le chanteur, ahhh comment ça a fonctionné pour que les gens ne ressentent pas tellement l’absence de Fogerty … tellement qu’il a même fini la chanson avec un “Merci au soleil”, comme il l’a intitulé Juan Gabriel à sa reprise de la chanson (John Fogerty est venu chanter “duo” en hommage à la divo décédée de Juarez).

Le concert c’était impeccable. Le bon volume Les musiciens, les meilleurs … pas pour rien le public est sorti plus que satisfait, même si le spectacle n’a duré qu’une heure et demie. Des plaintes? Aucun Tous les fans savaient déjà à quoi ils allaient et qui ils allaient et ne seraient pas. “C’est ce qu’il y a”.

Et il semble donc que l’histoire de la Creedence au Mexique se termine. Cela aurait pu être moins doux-amer, sans aucun doute. Mais vous devez le prendre comme un aperçu des concerts du futur … si cette idée de les faire avec des hologrammes avance (j’espère que non). Avec un public plus touché par les chansons que par qui est sur scène… hier au Palace, il y avait un groupe de fantômes: les gens sont allés chercher les chansons. Quel grand groupe Creedence devait être. Il portait ces balles.

Setlist

Né sur le Bayou

Rivière verte

Lodi

Qui arrêtera la pluie

Hé ce soir

Lons comme je peux voir la lumière

Je vous jette un sort

Je l’ai entendu à travers la vigne

Au coin de la rue

Regarde ma porte arrière

Spécial Minuit

Bad Moon Rising

Fière Marie

Fils chanceux

Molina

Avez-vous déjà vu la pluie?

Travelin ’Band

Autour du virage