Ils se présentent dans un état critique au «Sax» de La Maldita Vecindad

Ces derniers jours, le rock mexicain a été impliqué dans des situations extrêmement tristes, d’abord les coups reçus par Sabo Romo de Caifanes par un gars de la rue et maintenant la santé frappe l’un des musiciens des groupes les plus importants de notre pays. Pendant quelques jours, il a été rapporté que Sax, saxophoniste et l’un des membres les plus importants de La Maldita Vecindad était très sérieux de santé. Au début, il ne s’agissait que de rumeurs, car personne n’avait jusqu’à présent corroboré les informations sur la délicatesse de l’affaire du musicien.

Selon une déclaration officielle que Damn Neighborhood a elle-même publiée sur son compte Facebook, le groupe a dit à tous ses fans qu’Eulalio Cervantes –Comme ça s’appelle vraiment– est dans un état critique, en raison d’une étrange maladie diagnostiquée il y a plusieurs annéess: “Notre Sax charnel est actuellement dans un état de santé critique dérivé d’une condition avec laquelle il a lutté pendant un certain temps.”

Bien qu’ils n’aient rien dit de plus sur l’état de santé de leur ami et compagnon de bande, sur la façon dont il était ou quelque chose comme ça, ils ont demandé à tous les fans de La Maldita à travers le pays de garder à l’esprit leurs prières et leurs pensées pour le grand musicien: “Nous demandons à tout le monde leurs bonnes vibrations et leur énergie pour notre frère Sax, pour cette situation délicate qu’il traverse.”

Et pour tous ceux qui se demandent, que va-t-il se passer avec les concerts que Rocco, Aldo Acuña et Enrique Montes ont programmés? Bon, Eh bien, ils n’ont pas annulé ou dit ce qui va se passer, mais ils ont recommandé d’être en attente sur la même chaîne au cas où quelque chose se passerait avec lui ou donner une autre annonce officielle. Vérifiez ci-dessous la déclaration complète: