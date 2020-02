Ils sortent une vidéo incroyable pour 40 ans de “Redemption Song” de Bob Marley

Tous les genres musicaux ont plusieurs artistes de premier plan qui ont réussi à mettre un style particulier aux oreilles de millions de personnes. Mais quand on parle de reggae – sans rabaisser Peter Tosh ou Jimmy Cliff – Bob Marley est le visage unique de ce qu’est le genre. Quelque chose qui ne parle que de la grandeur de sa musique et de sa philosophie de vie. Il y a 40 ans, Marley et son groupe The Wailers ont sorti un méga rouleau intitulé “Redemption Song”, et pour le célébrer, la famille Marley, Universal Music et Island Records se sont réunis pour réaliser une vidéo de célébration.

Cette vidéo étonnante a été créée par des artistes français Octave Marsal et Theo De Gueltzl. Plein de symbolisme et d’art, la vidéo présente près de 3000 dessins originaux qui représentent le message d’émancipation de la chanson. Cette action qui permet à une personne d’accéder à un état de liberté par la cessation de la soumission d’une autorité.

«De l’histoire de l’esclavage et de la Jamaïque, de la culture rastafari, l’héritage des prophètes (HaileSelassie le premier, Marcus Garvey, Malcolm X), ainsi que la vie personnelle de Bob, nous emmenons le public dans un voyage à travers des allégories et représentations », ont déclaré les artistes dans le communiqué vidéo.

Sorti en octobre 1980, “Redemption Song” est apparu sur le dernier album de Marley, Uprising. Malheureusement, Bob est décédé l’année suivante d’un cancer. Le clip est le premier épisode de Marley75, une célébration de ce qui serait le 75e anniversaire de la légende du reggae, qui durera une année entière. Les prochaines vidéos YouTube de matériel inédit seront diffusées tout au long de 2020, couvrant la musique, l’art, la photographie et plus encore.

Dans le cadre des célébrations Marley75, ses fils Ziggy et Stephen commémoreront son anniversaire avec un concert au BeachLife Festival, tenue à Redondo Beach en Californie du 1er au 3 mai.