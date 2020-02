Ils sortiront un album live inédit de David Bowie à Record Store Day

Cela fait presque quatre ans que le légendaire David Bowie nous a quittés et heureusement pour nous tous, nous avons encore des bizarreries, bijoux cachés qu’il a enregistrés pendant quatre décennies dans l’industrie de la musique. Il y a quelques mois à peine, le lancement de plans alternatifs de certains musiciens classiques comme “L’homme qui a vendu le monde” a été annoncé, mais les trésors ne cessent de se dévoiler.

A l’occasion du Record Store Day, le jour le plus attendu pour tous les amateurs de disques vinyles et exclusifs, Parlophone Records sortira un album live de David Bowie jamais entendu auparavant. Je ne fais que danser (The Soul Tour 74) C’est le nom de cet album que les fans de Ziggy Stardust voient sûrement déjà dans leurs collections et qu’il inclura les présentations que le chanteur de “Heroes” a données les 20 octobre et 20 novembre 1974 à Nashville et Detroit tout en Je faisais la promotion des Diamond Dogs.

En plus de l’album déjà annoncé Record Store Day CHANGESNOWBOWIE, Parlophone est fier d’annoncer également la sortie d’enregistrements inédits de Bowie en concert en 1974, sous la forme de I’M ONLY DANCING (THE SOUL TOUR 74) sur 2LP et 2CD : https://t.co/6dKH7p7Lre pic.twitter.com/AEPlkID36O

– David Bowie Official (@DavidBowieReal) 19 février 2020

Dans l’ensemble que Bowie a jeté pendant toute cette tournée Il y a des chansons importantes de sa carrière comme “Changes”, “Rebel Rebel”, “Moonage Daydream”, “Young Americans”, “Rock ‘n’ Roll Suicide” et même sa propre version de “It’s Only Rock and Roll” Rolling Pierres. Le Soul Tour a été le point de rupture pour les concerts de théâtre que David a montés partout dans le monde, C’était la première fois qu’il s’embarquait pour porter un énorme décor de scène et en plus du spectacle, il montait avec toutes ces tenues extravagantes combiné avec des chansons que j’enregistrais à peine pour l’album Young Americans.

La couverture de l’album est inspirée des affiches originales de la tournée et des programmes manuels distribués dans les lieux qui ont fait le tour de la tournée. Si vous êtes fans de David Bowie et que vous souhaitez avoir cette beauté dans votre collection, nous vous recommandons de mettre les piles car comme vous le savez, le Record Store Day il n’y a que très peu de pièces disponibles Et nous sommes sûrs qu’il volera comme du pain chaud. Le Major Tom est peut-être retourné au voyage éternel, mais grâce au ciel, nous pouvons toujours écouter de la musique inédite.