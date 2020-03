Ils vous apprennent à vous laver les mains dans la nouvelle vidéo de “Wash Off”

Comme dans le monde entier, le coronavirus a atterri dans l’industrie musicale comme s’il était le meilleur groupe de tous les temps. L’épidémie mondiale a annulé des festivals tels que SXSW, Tomorrowland Winter, Ultra Music Festival, Coachella a été reporté et des centaines de concerts à travers le monde. La bonne nouvelle est qu’en plus d’être votre médecin de confiance, Foals sait que l’un des meilleurs moyens de prévenir sa propagation est de se laver les mains et ils veulent faire leur part pour vous le rappeler. Dans une vidéo de service public, le groupe anglais vous apprend à bien vous laver les mains avec leur chanson “Wash Off” en arrière-plan.

«Wash Off» est l’une des nouvelles chansons de Foals sortie en 2019 sur l’album Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2. Cette chanson n’est jamais sortie en single, mais c’était parfait, car aujourd’hui arrive au bon moment (enfin … peut-être un peu tard). Entre le clip vidéo, la stratégie marketing ou autre, quelle meilleure façon de faire en sorte que votre chanson ait un très bon nombre de vues. De plus, ils font leur part pour empêcher le coronavirus de continuer à détruire ce que nous aimons le plus dans cette vie: la musique live.

Dans cette vidéo PSA (Public Service Announcement), vous pouvez voir quelqu’un se laver les mains en environ 20 secondes. Il le fait de la manière «idéale» que les professionnels de la santé nous instruisent maintenant – et toujours -: ouvrir le robinet, frotter ses doigts, ses paumes, le dos de ses mains, les rincer et les sécher avec une serviette . Avec cette même serviette, fermez la clé. Au cours de cette courte vidéo qui se répète encore et encore tout au long de la chanson, Foals peut être entendu crier «GO WASH THE HANDS».

Pour l’instant, le coronavirus n’a pas gâché la tournée de Foals. Ils prévoient de sortir jouer en mai avec Local Natives, promettant l’une des meilleures tournées de 2020. En attendant, ils s’arrêteront pour se produire en direct dans des festivals de musique tels que Mad Cool, Governors Ball, Couronne Capitale Guadalajara et d’autres. Alors maintenant, vous savez, si vous voulez profiter du talent de Yannis Philippakis au Mexique, allez vous laver les mains!