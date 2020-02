Images animées: comment Rush a peint un chef-d’œuvre dans le son

“Tout le monde a des sentiments mitigés sur la fonction et la forme”, se ruer déclaré dans «Vital Signs», le morceau de conclusion de Moving Pictures de 1981. Heureusement, cependant, il est apparu que personne dans la base de fans en plein essor du groupe n’avait des sentiments mitigés à propos de la dernière offre de Rush. (Nous jouons un peu avec le contexte, mais écoutez-nous.)

Comme cela avait toujours été le cas pour le rock, la fonction et la forme étaient d’une importance incontestable en 1981. Si vous êtes prédisposé à aimer certains types de musique et certains groupes qui illustrent certains types de musique, il est parfaitement raisonnable de rechercher des signifiants afin vous pouvez vous aligner avec votre tribu choisie. Prog rock avait représenté une ligne profondément gravée dans le sable – plus d’une fissure – même à son apogée grandiloquente, et il est généralement admis que le punk l’a propulsé intelligemment hors des locaux (bien que rien ne soit jamais aussi bien coupé et séché).

Certes, en 1981, il ne semblait pas du tout déraisonnable de conclure que les groupes de rock «dinosaures» hirsutes qui avaient chancelé à une longueur excessive sur des scènes jonchées d’accessoires étaient ridiculement antithétiques aux combos angoissants, fortement gravés et soucieux de la pop qui leur a succédé. La concision était un facteur de différenciation clé, que cela s’applique à la durée de la chanson, à la coiffure ou à la largeur de l’ourlet. Mais il serait erroné de supposer que tous les anciens chiens de prog ont été tristement mis en échec par la fin des années 70, sourds aux alarmes déclenchées par la garde changeante, gaffant inconsidérément vers une disparition sans regret derrière le magasin Diminishing Returns. Rush, pour sa part, avait écouté très attentivement.

À mi-chemin entre le passé et le présent

En tant que foyer d’acier des années 80 Ondes permanentes avait déjà démontré, Rush avait été véritablement enthousiasmé et rajeuni par la perfusion de sang frais fourni par la nouvelle vague nominale (La police, XTC, Talking Heads), mais c’est Moving Pictures qui se présente comme leur point médian le plus gracieux et parfaitement pondéré entre un passé qui ressemblait à une carte cloud de Roger Dean et un cadeau numérique propre et à bords droits qui s’imaginait comme Piet Mondrian un ascenseur dans un paysage urbain de Tron.

Si, en 1981, les liens maigres de l’époque semblaient légèrement incongrus sur Rush – le bassiste / chanteur Geddy Lee arborait toujours une coiffure abondamment louable – ils ont néanmoins réussi le petit miracle de combiner l’énergie de claquement, l’urgence et l’auto-édition impitoyable de ” la nouvelle musique »avec la musicalité grandiose et absurdement agile qui représentait leur moi essentiel, balançant leurs haches à double manche dans une tempête de feu de stade de coups de tonnerre et d’entrelacs laser. Ce faisant, ils ont subtilement élargi les horizons des fans de rock obstinément polarisés qui considéraient la pop / nouvelle vague / autre comme frivole, fragile et méprisante. C’était la fonction, prenant une nouvelle forme gratifiante. (Après sa sortie, le 12 février 1981, Moving Pictures est devenu le Top 3 au Royaume-Uni et aux États-Unis, et jusqu’au n ° 1 au Canada natal du groupe.)

«Tom Sawyer» illustre le modus operandi de Moving Pictures, avec sa production numérique brillante et spacieuse, son synthé de l’aube et une séquence d’accords sonnante et valeureuse visant l’horizon lointain. Comme pour «Vital Signs», il s’accroche à la défense semi-autobiographique souvent exprimée par le batteur / parolier Neil Peart de l’individu discrètement intransigeant et souvent mal perçu: «Bien que son esprit ne soit pas à louer / ne le dénigrez pas comme arrogant. ” (Ironiquement, tous ces discours sur l’individualité se sont traduits par la communauté, frappant un accord majeur avec l’énorme fanbase de Rush.)

Une pierre angulaire de Rush

“ Red Barchetta ”, quant à lui, est une parabole de route ouverte inspirée de la nouvelle de Nice, en 1973, de Richard Foster, qui se déroule dans un avenir qui ne semble plus trop éloigné, dans lequel les voitures propulsées par des combustibles fossiles deviennent des reliques interdites. . Il est clairement écrit dans une perspective de santé et de sécurité devenue folle (“Une Barchetta rouge brillante d’un temps meilleur et disparu”), et la dichotomie qu’elle présente maintenant, opposant l’esthétique et les sensations viscérales à la garde de la planète, peut être une discussion pour un autre jour. En tant que composition globale, cependant, c’est une pierre angulaire de Rush, le guitariste Alex Lifeson fournissant une constellation pointilliste d’harmoniques scintillantes.

‘YYZ’, du nom du code d’identification de l’aéroport international Pearson de Toronto, est une autre cheville ouvrière de Rush: un marteau-piqueur, une bravoure instrumentale avec un intervalle triton directement du livre de jeu King Crimson. Pour ces oreilles, il contient le meilleur solo enregistré de Lifeson, une ululation extatique du Moyen-Orient de trempettes et de swops assistés par une barre de whammy.

Rush ne pouvait toujours pas s’empêcher de mettre en place une pièce de théâtre de 11 minutes avec des sous-sections, la «Eye Camera» densément efficace, rêveusement pictographique dans ses vignettes («Une masse angulaire de New Yorkais… brume dans les rues de Westminster »). Par la suite, la «chasse aux sorcières» couveuse et funèbre devient plus Sabbat noir s’habiller pour devenir un récit édifiant d’une pertinence malheureusement éternelle: “Rapide pour juger / Rapide pour irriter / Lent pour comprendre / Ignorance et préjugés / Et la peur marche main dans la main.”

Mieux encore, ‘Limelight’ monte sur un riff si attrayant, immédiat et compact qu’il ne peut être classé que comme de la musique pop… bien que de la musique pop avec un programme lyrique typiquement insulaire (“Il faut mettre des barrières pour se garder intact… I ne peut pas prétendre qu’un étranger est un ami tant attendu »), et, comme c’est Rush, des barres de 7/8. À bien des égards, c’est une chanson qui les définit: des hommes décents et méfiants, inscrits en mémoire de façon permanente sur les scènes du monde, mais perplexes devant le marché du diable que cela impliquait toujours.

