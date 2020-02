Après Ludwig van BeethovenÀ la mort du 26 mars 1827, son ancien secrétaire Anton Schindler et deux amis proches ont fouillé le dernier appartement du compositeur, à la recherche des obligations bancaires qu’il avait léguées à son neveu. Ils ont trouvé plus que ce qu’ils avaient négocié. Dans un petit tiroir, ils ont découvert le Testament de Heiligenstadt, dans lequel Beethoven avait décrit sa bataille dévastatrice contre la surdité en 1802; et avec elle, une lettre d’amour apparemment non envoyée, adressée uniquement à une femme qu’il nomme «Immortelle bien-aimée».

«Immortal Beloved»: qui était le mystérieux amant de Beethoven?

Dans la lettre d’amour non envoyée de Beethoven à son «Immortel bien-aimé», il écrivait:

Mon ange, mon tout, mon moi –

aujourd’hui seulement quelques mots, et ceux au crayon (avec les vôtres)…

Notre amour peut-il persister sauf par le sacrifice, en ne demandant pas tout? Pouvez-vous changer le fait que vous n’êtes pas entièrement à moi, je ne suis pas entièrement à vous? Oh, mon Dieu, contemplez les beautés de la nature et préparez votre esprit à l’inévitable. L’amour exige tout et à juste titre, et c’est ainsi pour moi avec vous, pour vous avec moi….

… Alors que j’étais encore au lit, mes pensées se précipitent vers toi, mon Immortel Bien-Aimé, parfois joyeusement, d’autres fois malheureusement, attendant de voir si le Destin nous écoutera. Je ne peux vivre avec toi que complètement ou pas du tout. Oui, j’ai décidé d’errer loin jusqu’à ce que je puisse voler dans vos bras et m’appeler entièrement à la maison avec vous, et envoyer mon âme enveloppée par la vôtre dans le royaume des esprits – oui, malheureusement, il doit en être ainsi. Vous vous rétablirez plus facilement car vous savez que je vous suis fidèle; jamais un autre ne peut posséder mon cœur, jamais – jamais! O Dieu, pourquoi doit-on laisser quelqu’un que l’on aime tant?….

… Soyez calme – ce n’est que par une considération calme de notre existence que nous pourrons atteindre notre objectif de vivre ensemble – soyez patient – aimez-moi – aujourd’hui – hier. Vous – mon amour – mon tout – adieu – oh continuez à m’aimer – ne doutez jamais du cœur le plus fidèle de votre bien-aimé

L

Jamais à toi.

Jamais à moi.

Jamais nous.

Beethoven a si bien protégé l’identité de sa bien-aimée immortelle que les musicologues ont passé environ 200 ans à essayer de découvrir qui elle était. Elle est toujours contestée aujourd’hui.

Quelque chose d’autre de vital manquait dans la lettre: une date. Beethoven n’y a écrit que le «6 juillet». Pas d’année. Grâce à la correspondance des jours de la semaine avec la date, les années possibles ont été réduites à une liste restreinte et une identification en filigrane a finalement été fixée à 1812. De là découlaient plusieurs possibilités de Immortal Beloved de Beethoven.

Antonie Brentano, née Birkenstock

Antonie Brentano, née Birkenstock, Viennoise de naissance, avait épousé Franz Brentano, un homme d’affaires de Francfort, et avait cinq enfants. La famille est revenue à Vienne pour s’occuper de son père dans sa dernière maladie et ensuite pour trier sa succession, qui était centrée sur une collection de beaux-arts. Pendant qu’ils y étaient, en 1810, ils ont fait la connaissance de Beethoven; Franz est rapidement devenu son ami et patron. Le chagrin d’Antonie l’avait submergée et s’était transformée en ce qui semble avoir été une dépression chronique. Beethoven a essayé de l’aider en jouant avec elle pendant des heures.

La biographie de Beethoven par le musicologue américain Maynard Solomon a apporté beaucoup de crédibilité à la théorie d’Antonie Brentano. Elle était la seule candidate avérée avoir été dans la région concernée de la Bohême la nuit en question. De plus, huit mois plus tard, le 8 mars 1813, elle a donné naissance à un fils, qui est devenu plus tard mentalement et physiquement handicapé. L’érudit Susan Lund a avancé la théorie selon laquelle Beethoven souffrait beaucoup d’angoisse à la séparation de cet enfant dont il ne pourrait jamais être le père, et a peut-être écrit la Missa Solemnis pour lui.

Mais le mari et les enfants d’Antonie étaient avec elle, et Beethoven est resté avec eux en famille dans les villes thermales de Bohême de Karlsbad et Franzensbad en août, peu de temps après que cette lettre ait été écrite. Comme le dit le biographe Jan Swafford, «Il est difficile de croire que Beethoven aurait pu penser à briser la famille d’Antonie, à prendre cinq enfants, à porter un tel coup à un homme qu’il aimait et respectait.» Il a consacré quelques travaux importants à Antonie, y compris les Variations Diabelli op. 120 – mais cela nous dit peu au-delà du fait que les Brentanos étaient ses amis et ses mécènes.

Bettina Brentano

Bettina Brentano, la demi-sœur précoce de Franz, a rencontré Beethoven en 1810 à l’âge de 20 ans. Elle était un bon écrivain et a travaillé avec son autre demi-frère Clemens et le poète Achim von Arnim sur la collection de chansons folkloriques Das Knaben Wunderhorn. Personnalité vivante et presque trop imaginative, elle flirtait certainement avec Beethoven, qui n’était pas opposé à cela et l’appelait par le familier «du», qu’il utilisait rarement en correspondance avec une femme. Néanmoins, elle épousa bientôt von Arnim et en juillet 1812, elle était bien installée et avait récemment donné naissance à son premier enfant.

Comtesse Julie, surnommée «Giulietta», Guicciardi

Comtesse Julie, surnommée «Giulietta», Guicciardi est venue à Vienne de Trieste avec ses parents en 1800 et est devenue élève de Beethoven. Il semble avoir été temporairement amoureux d’elle, et elle avec lui; mais bien sûr, elle a été obligée de se marier au sein de l’aristocratie. La biographie d’Anton Schindler du compositeur de 1840 suggère que la lettre Immortal Beloved a été écrite pour elle.

Dédicace de Beethoven à Julie de la Sonate en do dièse mineur op. 27 n ° 2, le «clair de lune‘, avait néanmoins probablement moins à voir avec un lien émotionnel qu’avec le fait que sa famille possédait l’un des meilleurs pianos de Vienne et Beethoven tenait à essayer certains effets inhabituels dans cette pièce (feu le Dr Rita Steblin l’a révélé dans un article académique fascinant). Pendant ce temps, les livres de conversation de Beethoven ont fourni une anecdote surprenante qui suggérait qu’une fois, après son mariage, elle s’était jetée sur lui – une offre que le compositeur de haut rang avait rejetée avec horreur. Essentiellement, nous pouvons l’exclure.

Comtesse Thérèse Brunsvik von Korompa

Comtesse Thérèse Brunsvik von Korompa, souvent connue sous le nom de Thérèse von Brunsvik. Julie Guicciardi était la cousine germaine des frères et sœurs hongrois Brunsvik; ce sont eux qui ont rencontré Beethoven en premier. Ils sont entrés dans sa vie pour la première fois en 1799, lorsque leur mère a amené ses deux filles aînées de Hongrie à Vienne pendant quelques semaines pour étudier avec lui.

Thérèse était une fine pianiste, très intelligente et parlant couramment cinq langues. Après la mort de son père, elle a fait vœu de ne jamais se marier. Elle avait également une légère courbure de la colonne vertébrale. Dans la quarantaine, elle a poursuivi sa vocation dans l’enseignement et a finalement fondé le système de maternelle hongroise. Certains pensaient qu’elle était la partenaire spirituelle parfaite d’un compositeur spirituel. Les deux étaient certainement des amis proches depuis de nombreuses années et Beethoven lui a dédié sa Sonate pour piano en fa dièse, Op 78. Mais la lettre Immortal Beloved n’est pas particulièrement spirituelle: c’est l’écriture intime d’un homme renversé par la consommation physique inattendue de l’amour de sa vie.

L’ancienne élève de Thérèse, Marie Hrussoczky, en tant que «Mariam Tenger», a écrit un mémoire décrivant le supposé récit de Thérèse sur son engagement secret avec Beethoven. Mais Thérèse avait-elle quelque chose à cacher? De même son frère, Franz, proche confident et correspondant de Beethoven? Il est possible que l’identification par Schindler de Julie Guicciardi comme Immortelle Bien-Aimée ait commencé avec la contribution de Franz. Parce qu’il y avait un autre Brunsvik…

Comtesse Joséphine Brunsvik von Korompa

La comtesse Joséphine Brunsvik von Korompa, la sœur cadette de Thérèse et Franz, a attiré l’attention de Beethoven lors de ces premières leçons de piano à Vienne en 1799, alors qu’elle avait 20 ans. Quelques jours plus tard, elle a rencontré le comte Joseph Deym et l’a épousé en quelques semaines. Deym était un artiste de cire, avait ouvert son propre musée et avait fabriqué le masque mortuaire de Mozart. Il avait plus de deux fois l’âge de Joséphine. Après avoir produit quatre enfants en cinq ans, il est décédé d’une pneumonie. Luttant pour prendre soin de la famille, gérer le musée et faire face à des dettes insoupçonnées, Joséphine a subi un effondrement nerveux.

Beethoven maintenant, en 1804, entreprit une formidable parade nuptiale de la veuve Joséphine. En 1957, 13 lettres d’amour qu’il lui avait écrites furent publiées pour la première fois, prouvant une révélation. Leur langage passionné n’est pas différent de celui de la lettre Immortal Beloved (il l’appelle souvent «mon ange», par exemple). La fragile Joséphine avait du mal à faire face à cette intensité. Finalement, elle l’a coupé de sa vie: si elle épousait un roturier, elle perdrait la garde de ses enfants nobles.

En 1810, Joséphine épousa le tuteur de son fils, le baron Christoph von Stackelberg. Elle devait: il l’avait séduite et elle est tombée enceinte hors mariage. La paire était mal adaptée et une crise s’est produite en 1812, lorsque leurs dettes ont échappé à tout contrôle: à la suite de la défaite de l’Autriche par Napoléon, la monnaie autrichienne avait été dévaluée au cinquième de sa valeur antérieure. Plusieurs patrons princiers de Beethoven ont également été ruinés. Son mariage sur les rochers, Joséphine a exprimé son intention de se rendre à Prague pour y consulter de vrais conseillers, dont peut-être l’empereur lui-même. Beethoven, quant à lui, était en route vers la station thermale de Teplitz sur avis médical et s’est arrêté à Prague pour voir certains de ses bailleurs de fonds, car leur perte financière était également la sienne.

Il n’y a aucune preuve définitive que Joséphine était là; ni comment ni où elle et Beethoven auraient pu se rencontrer. Pourtant, les preuves circonstancielles sont solides. Elle avait l’intention de partir; il a annulé une réunion pour cette soirée en raison de circonstances inattendues; et Joséphine se considérait à peine comme mariée. Neuf mois plus tard, le 9 avril 1813, elle donne naissance à une fille qu’elle nomme Minona. (Peut-être y avait-il effectivement un enfant au sujet duquel Beethoven a souffert de l’angoisse de la séparation.)

Minona von Stackelberg était la seule des enfants de Joséphine à avoir vécu jusqu’à 80 ans. Des photographies d’elle montrent une ressemblance détectable avec Beethoven. Elle ne s’est jamais mariée, mais a gagné sa vie en tant que compagne dans une famille aristocratique – et en tant que professeur de musique. Un opéra vient d’être écrit sur sa vie, par le compositeur estonien Jüri Reinvere, créé à Ratisbonne en janvier 2020.

Pour Joséphine et Beethoven, la situation était impossible. Beethoven voulait être avec elle totalement ou pas du tout, mais Stackelberg – même s’il était essentiellement revenu en Estonie – ne la libérerait jamais. Quand Minona avait environ 18 mois, il a amené des policiers à la maison de Vienne et a enlevé de force ses deux filles et Minona.

Un an plus tard, Joséphine a eu une liaison avec un autre tuteur qu’elle avait engagé pour ses fils. Cela a également entraîné une grossesse (le tuteur a emmené le bébé pour l’élever, mais elle est décédée à l’âge de deux ans). Pourtant, Joséphine semble avoir maintenu un certain contact avec Beethoven; il semble qu’ils se soient rencontrés à Baden en 1816, où le neveu de Beethoven – que le compositeur se battait pour adopter – a remarqué son oncle marchant bras dessus bras dessous avec une mystérieuse femme. Thérèse, elle aussi, aurait servi d’intermédiaire.

Joséphine est morte de consommation en 1821, à l’âge de 42 ans. Son histoire a longtemps été sous-estimée, pour des raisons complexes; et surtout, sa famille aurait naturellement voulu éviter un scandale. Aujourd’hui, cependant, elle est considérée presque certainement comme «l’une»; cette théorie est maintenant acceptée par le Beethovenhaus de Bonn.

Mais est-ce que tout cela affecte la musique? En fait, c’est possible. La musicologue Marie-Elisabeth Tellenbach, dans son livre Beethoven et ses bien-aimés immortels, il y a près de 40 ans a identifié un motif récurrent dans la musique de Beethoven qui reflète le rythme du nom de Joséphine. Il apparaît sous de nombreuses formes, depuis la chanson «Andenken» et «Andante favori» (que Beethoven a donnée à Joséphine comme «votre – votre – Andante») à la Sonate pour piano en mi bémol op. 31 n ° 3, le Quatuor à cordes en fa mineur op. 95, le cycle de chansons An Die Ferne Geliebte, les trois dernières sonates pour piano, Opp 109, 110 et 111 – et la liste pourrait continuer.

Ce motif a-t-il commencé comme un signal de lui à elle, puis s’est-il développé jusqu’à ce que Beethoven immortalise effectivement sa bien-aimée? En fin de compte, nous ne pouvons qu’écouter et méditer.

Le roman Immortal de Jessica Duchen sera publié à l’automne 2020.

