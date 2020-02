Imonolith Feat. Threat Signal, membres du projet Devin Townsend: publication d’une vidéo lyrique «Dig»

IMONOLITH sortira son premier album, “État d’être”, le 27 mars via Imonolith Music. La vidéo lyrique officielle du dernier single du disque, “Creuser”, peut être vu ci-dessous.

Avec batteur Ryan “RVP” Van Poederooyen (PROJET DEVIN TOWNSEND) guitariste Brian “Beav” Wadell (PROJET DEVIN TOWNSEND), Jon Howard (SIGNAL DE MENACE), guitariste Kai Huppunen (MÉTHODES DE MAYHEM, THÉRAPIE AU BRUIT) et Scott Whalen (ECONOLINE CRUSH), IMONOLITH est un collectif de joueurs qui frappent fort au sommet de leur art, et “Instinct” sert un excellent avant-goût de ce à quoi on peut s’attendre sur leur premier album.

“État d’être” comprend 10 pistes accrochées et chargées de riff, y compris “Creux”, le premier single qui a fait de grosses vagues pour IMONOLITH tout droit sorti de la porte, accumulant 216 000 Spotify diffusés en 2019. Il y a également deux performances très spéciales d’invités de Jens Kidman (MESHUGGAH) et Johannes Eckerström (AVATAR).

Ayant passé une grande partie de 2019 à écrire, organiser, enregistrer et affiner “État d’être”, IMONOLITH travaillé incroyablement dur pour atteindre son objectif – faire un album de heavy metal engageant.

Van Poederooyen a commenté: “Nous avons passé beaucoup de temps à faire ce disque. Nous voulions qu’il soit fait de la façon dont nous l’avions envisagé. Nous n’avons pas coupé tous les coins, de l’écriture de la chanson jusqu’à la production de l’album et l’illustration. C’est un premier album dont nous sommes très fiers et ravis d’entendre le monde. “

IMONOLITH sera en tournée dans le monde entier au cours des deux prochaines années et a annoncé ses toutes premières dates européennes, commençant le 27 mars à Sheffield, au Royaume-Uni. Wadell a commenté: “Pouvoir emmener un tout nouveau groupe à l’étranger et avoir l’opportunité de faire la une des journaux est complètement époustouflant !! Et nous prévoyons de faire en sorte que chaque spectacle compte, c’est une situation de rêve pour nous.”

“État d’être” liste des pistes:

01. État d’être (intro)



02. Devenir l’ennemi (feat. Johannes Eckerstrom)



03. Instinct



04. Creuser



05. Le deuil



06. Abandonné



07. Respirer



08. Le règne (feat. Jens Kidman)



09. Nous n’oublions jamais



dix. Creux



11. Persévérer



