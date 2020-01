Impala critique la réticence du Royaume-Uni à appliquer la directive européenne sur le droit d’auteur

Impala, grand défenseur des maisons de disques indépendantes en Europe, dénonce la décision du Royaume-Uni de ne pas appliquer la directive controversée de l’Union européenne sur le droit d’auteur.

Dans un communiqué, Impala a déclaré que la directive sur le droit d’auteur “apporte des avantages évidents” et que tous, y compris “les créateurs, les citoyens et bien sûr les start-ups”, ont quelque chose à gagner de la loi. En outre, Impala a noté que lorsque le Conseil de l’UE a voté sur la mesure en avril 2019, le Parti conservateur britannique était en faveur.

En mars 2019, avant d’être élu Premier ministre, Boris Johnson a critiqué la directive européenne sur le droit d’auteur, affirmant qu’elle aurait un effet négatif sur Internet. Il a probablement unifié la vague de députés nouvellement élus du Parti conservateur contre la loi.

L’article 13 de la directive, rebaptisé plus tard article 17, a retenu la majeure partie de l’attention des industries de la musique et de la technologie.

La loi fortement élaborée efface essentiellement les protections du «refuge» du droit d’auteur, tout en transférant la responsabilité du droit d’auteur sur des plateformes comme YouTube.

La disposition de la directive rendra illégal pour ceux qui ne détiennent pas de droit d’auteur de télécharger les médias correspondants sur le Web (ou de partager des médias déjà téléchargés), bien que la responsabilité et la responsabilité d’arrêter ces téléchargements incomberont carrément aux sites Web eux-mêmes. . La date limite du Conseil de l’UE pour la mise en œuvre de la directive est juin 2021.

PRS for Music, la société londonienne de défense des droits qui négocie des accords et acquiert des redevances pour plus de 140 000 membres, a également condamné la décision du gouvernement britannique. PRS a joué un rôle clé pour garantir le passage de la directive sur le droit d’auteur au Conseil de l’UE, et le PDG Andrea Martin, tout en reconnaissant les motivations politiques pour le poste, a déclaré: «Dans certains domaines, le cadre actuel du droit d’auteur au Royaume-Uni ne protège pas les créateurs. “

De même, les menaces et les avertissements des sites Web et des entreprises technologiques peuvent avoir influencé la position des conservateurs.

Par exemple, la PDG de YouTube, Susan Wojcicki, a déclaré sans ambages que YouTube pouvait être bloqué pour les résidents de l’UE, et Wikipedia a imploré ses lecteurs de repousser la directive.

Impala a été fondée en 2000 et compte environ 5 000 membres dans ses rangs. L’énoncé de mission de l’organisation comprend un engagement à rendre «plus de valeur aux artistes» en «supprimant tous les obstacles à l’octroi de licences pour les services en ligne et autres».

Les 28 autres pays de l’Union européenne, qui comptent plus de 500 millions de citoyens, sont en train de réorganiser divers statuts pour respecter les ordres de la directive.