IMPALA dévoile son plan de gestion du coronavirus COVID-19 en 10 points

L’Association des Compagnies de Musique Indépendantes (IMPALA) a créé un plan de gestion de crise COVID-19 en 10 points, qui présente des recommandations de secours aux gouvernements, à l’Union européenne et à l’industrie de la musique indépendante elle-même.

La stratégie de réponse rapidement publiée intervient moins d’une semaine après que IMPALA a officiellement formé son groupe de travail COVID-19. La première des 10 étapes du guide appelle à une «approche commune à travers l’Europe»; La présidente exécutive d’IMPALA, Helen Smith, avait précédemment signalé que le manque de coordination entre les gouvernements et les entreprises européens affectait négativement la communauté musicale indépendante.

Les étapes deux, trois et quatre concernent les gouvernements nationaux. Plus précisément, la deuxième étape demande des «règles claires sur les annulations et les fermetures d’événements», la troisième étape demande une aide financière aux artistes et aux entreprises touchés, et la quatrième étape se concentre sur les «régimes de rémunération sectoriels»

Les trois prochaines recommandations du groupe de travail IMPALA COVID-19 s’appliquent à l’Union européenne: des garanties de prêt renforcées pour les «secteurs culturels», des mesures supplémentaires de prévention des crises et une sensibilisation et une réponse amplifiées aux actions des gouvernements.

L’Union européenne a pris certaines mesures pour freiner la propagation du coronavirus et minimiser son impact, mais a laissé des politiques de prévention spécifiques – y compris des interdictions de grands rassemblements et des blocages – aux États membres. L’Italie a mis en place un verrouillage total, par exemple, tandis que la Suède n’a pas fermé ses entreprises ou ses écoles.

Les trois dernières étapes de la gestion de crise d’IMPALA se concentrent sur le secteur de la musique. Le renforcement des efforts de collecte, de meilleurs services numériques (y compris des paiements plus rapides) et une augmentation du temps d’antenne et de la promotion de la musique indépendante, respectivement, constituent ces trois dernières étapes.

Parlant du plan en 10 points, la présidente exécutive d’IMPALA, Helen Smith, a déclaré: «Il s’agit d’un appel à une action urgente… Personne ne devrait être laissé pour compte.»

Francesca Trainini, présidente de la task force, a également déclaré: «L’UE devrait surveiller ce qui se passe au niveau national. Nous devons également cartographier les résultats. L’Italie n’est qu’un exemple où le secteur de la musique s’effondre. »

L’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et la France ont signalé à ce jour plus de 180 000 infections à coronavirus, soit près de 40% des cas dans le monde. De plus, COVID-19 a frappé particulièrement l’Italie et l’Espagne; les quelque 11 000 décès de coronavirus dans les pays représentent plus de la moitié du nombre de décès dans le monde.

Ces points malheureux, ainsi qu’un impact économique significatif correspondant, ont incité IMPALA à demander une réponse unifiée et calculée.