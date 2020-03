IMPALA forme un groupe de travail pour lutter contre la pandémie de coronavirus COVID-19

IMPALA, l’une des plus importantes associations professionnelles indépendantes de labels européens, a créé un groupe de travail pour évaluer l’impact financier de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et développer des stratégies axées sur le rétablissement.

Le groupe de travail IMPALA COVID-19 publiera la semaine prochaine un ensemble de mesures de soulagement suggérées, et ces lignes directrices seront axées sur les réponses possibles de l’Union européenne, des gouvernements des différents pays et des maisons de disques elles-mêmes. En outre, le groupe de travail IMPALA devrait tenir des appels hebdomadaires et des réunions régulières pour aider les responsables gouvernementaux et les entreprises membres dans leurs démarches pour atténuer la pression économique de la pandémie de COVID-19.

Dans un communiqué, la présidente exécutive d’IMPALA, Helen Smith, a exprimé son soutien à de nombreuses mesures de santé publique qui ont été mises en œuvre, tout en déclarant que «certains [governments] laissent trop de décisions aux entreprises »,« provoquant ainsi une confusion et des difficultés inutiles ».

Dans une déclaration distincte, Francesca Trainini, qui préside IMPALA et le Groupe de travail, a déclaré: “Le Groupe de travail IMPALA travaille sur un appel à l’action à tous les niveaux clés.”

La pandémie de coronavirus a inhibé le potentiel de gains et les perspectives commerciales des entreprises et des interprètes de l’industrie musicale. Les promoteurs de concerts, les organisateurs d’événements et les artistes ont annulé d’innombrables fonctions en réponse à la crise, qui pourrait prendre plusieurs mois à s’écouler, selon les professionnels de la santé.

Le coronavirus s’est révélé particulièrement dévastateur pour l’Europe – à tel point qu’un fonctionnaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment étiqueté le nouvel épicentre du COVID-19. L’Italie, l’État européen le plus durement touché à ce jour, a annoncé hier que 427 citoyens supplémentaires étaient décédés de l’infection; expliquant ces dernières victimes, les décès dus au COVID-19 en Italie ont dépassé ceux de la Chine, où le coronavirus a commencé.

L’Espagne est entrée en lock-out plus tôt cette semaine et, du jour au lendemain, a signalé 209 décès de COVID-19 supplémentaires. La France est également en lock-out, et ses décès par coronavirus ont bondi de plus de 50% au cours du dernier jour environ.

Mardi, l’Union européenne a accepté l’avis des autorités sanitaires et fermé les frontières de ses États membres aux non-citoyens.