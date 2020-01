In Flames annonce sa tournée européenne du printemps 2020

Métallers suédois EN FEU entreprendra une tournée européenne en tête d’affiche ce printemps. Le groupe poursuit sa tournée pour soutenir son dernier album, “Moi, le masque”, qui a été publié en mars 2019 via Explosion nucléaire (dans le monde, hors Amérique du Nord) et Eleven Seven Music (Amérique du Nord). Le disque 12 pistes réuni EN FEU avec Grammy-producteur en majorité Howard Benson (MA ROMANCE CHIMIQUE, MOTÖRHEAD) qui a également produit des 2016 “Batailles”. De plus, l’album a été mixé par Prix ​​Grammy gagnant Chris Lord-Alge (TRUC BON MARCHÉ, LINKIN PARK) et maîtrisé par Grammyingénieur de maîtrise gagnant Ted Jensen (PANTERA, EAGLES, GUNS N ‘ROSES).

Frontman Anders Fridén dit à propos de la tournée: “Jesterheads, nous sommes ravis d’être de retour dans l’UE et au Royaume-Uni pour la première fois depuis plus d’un an en avril et mai. Commençons 2020 en frappant la tête ensemble!”

Des dates de tournée:

25 avril – Édimbourg, Royaume-Uni – Liquid Room



26 avril – Liverpool, Royaume-Uni – O2 Academy 2



27 avril – Sheffield, Royaume-Uni – Leadmill



29 avril – Bristol, Royaume-Uni – Thekla



30 avril – Wolverhampton, Royaume-Uni – aciérie



01 mai – Stoke, Royaume-Uni – Sugarmill



02 mai – Londres, Royaume-Uni – Ulu



03 mai – Brighton, Royaume-Uni – Concorde 2



05 mai – Southampton, Royaume-Uni – Salles des machines



06 mai – Lille, France – Splendide



07 mai – Lausanne, Suisse – Les Docks



09 mai – Padoue, Italie – Salle



10 mai – Rome, Italie – Orion



11 mai – Milan, Italie – Live Club



12 mai – Ljubijana, Slovénie – Katedrala Hall



13 mai – Zagreb, Croatie – Boogaloo



15 mai – Skopje, Macédoine – MKC Dancing Hall



16 mai – Thessalonique, Grèce – Club principal



17 mai – Athènes, Grèce – Gazi Music Hall



19 mai – Sofia, Bulgarie – Universiada Hall



20 mai – Belgrade, Serbie – SKC



22 mai – Budapest, Hongrie – Barba Negra Track



23 mai – Bratislava, Slovaquie – MMC



24 mai – Prague, République tchèque – Mala Sportovni Hala



26 mai – Kiev, Ukraine – Nau



27 mai – Minsk, Lelarus – Prime Hall



29 mai – Riga, Lettonie – Palladium



30 mai – Tallinn, Estonie – Helitehas



31 mai – Vilnius, Lituanie – Loftas Club



03 juin – Varsovie, Pologne – Stodola

EN FEU batteur américain recruté Tanner Wayne, surtout connu pour son travail avec UNDERMINDED, SCARY KIDS SCARING KIDS et CHIODOS, pour s’asseoir derrière le kit du groupe pour ses apparitions live 2018, 2019 et 2020.

Wayne entré dans EN FEU suite au départ de Joe Rickard, qui a joué sur “Moi, le masque” et “Batailles”.

Tanneur a fait ses débuts en direct avec EN FEU en juillet 2018 à Brno, République tchèque.

Longtemps EN FEU le batteur Daniel Svensson a annoncé en 2015 qu’il quittait le groupe pour se concentrer sur sa vie de famille.

EN FEU‘line-up actuelle présente le bassiste américain Bryce Paul, qui a joué la plupart des spectacles avec le groupe depuis le bassiste de longue date Peter Iwersest la sortie de novembre 2016.

