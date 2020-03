In Flames conclut un partenariat mondial avec Nuclear Blast pour un catalogue emblématique

Célébrant leur 30e anniversaire en tant que groupe, les géants suédois influents et longtemps vénérés du heavy metal EN FEU ont conclu un partenariat mondial avec Explosion nucléaire pour le célèbre catalogue du groupe, qui comprend 13 disques révolutionnaires préférés des fans comme “Colonie” (1999), “Whoracle” (1997) et “Clayman” (2000). Après avoir sorti les deux albums précédents “Batailles” et “Moi, le masque” avec Explosion nucléaire en Europe uniquement, c’est la première fois EN FEU a travaillé avec Explosion nucléaire dans le monde depuis la sortie de “Bande originale de votre évasion” (2004).

EN FEU chanteur Anders Fridén déclare: “Nous avons travaillé avec Explosion nucléaire pour toute notre carrière dans une sorte de capacité, il était donc normal de signer avec eux dans le monde entier quand nous le pouvions. Nous sommes ravis de notre avenir ensemble, qui contribue à un passé réussi. “

Explosion nucléaire États: “Explosion nucléaire et EN FEU ont quelque chose en commun: les deux puissances se sont rencontrées au début, ont réussi ensemble et sont ensuite parties de manière distincte. Maintenant, en 2020, tout l’héritage de EN FEU rentre à la maison et nous ne pourrions pas être plus ravis à la perspective d’une vaste campagne et surtout, d’une relation ravivée avec l’un de nos groupes préférés de tous les temps, le puissant EN FEU! “

L’actualité du partenariat précède EN FEU‘dates de tournée européenne très attendues et à venir au printemps. Le trek fait partie de la vaste série mondiale de spectacles du groupe qui les verra se produire dans plus de 20 pays à travers le monde pour célébrer leur anniversaire et pour soutenir leur dernier album, “Moi, le masque”.

“Moi, le masque” réunis EN FEU avec Grammy-producteur en majorité Howard Benson (MA ROMANCE CHIMIQUE, MOTÖRHEAD) qui a également produit des 2016 “Batailles”. De plus, l’album a été mixé par Prix ​​Grammy gagnant Chris Lord-Alge (TRUC BON MARCHÉ, LINKIN PARK) et maîtrisé par Grammyingénieur de maîtrise gagnant Ted Jensen (PANTERA, EAGLES, GUNS N ‘ROSES).

EN FEU guitariste Niclas Engelin a été en dehors des dates de tournée du groupe pour se concentrer sur “les questions personnelles”. Remplacer pour lui est ancien MEGADETH et actuel ACTE DE DÉFIANCE guitariste Chris Broderick.



