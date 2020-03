In Flames lance une version arcade de l’album ‘I, The Mask’

Métallers suédois EN FEU viennent de sortir une version 8 bits de leur dernier album, intitulé “Moi, le masque”, via Meilleure musique de bruit pour marquer le premier anniversaire du LP.

L’album original de 12 pistes propose une gamme de son signature du groupe en commençant par la première piste, “Voix”, donnant le ton avec des riffs de guitare proéminents et des voix fortes qui reflètent leurs racines lourdes sur les singles “Moi, le masque” et “Je suis au-dessus”. Amassant plus de 21 millions de flux au cours de sa première année, “Je le masque” fait tourner les têtes, n ° 1 en Suède et en Autriche et n ° 2 en Allemagne tout en dépassant les deux iTunes palmarès métal et rock à travers le monde.

Dans d’autres nouvelles, EN FEU a annoncé une figurine Jesterhead en édition limitée, disponible le 20 mars. La figurine présente la mascotte de longue date du groupe et le clou de l’œuvre de l’album, le Jesterhead.

“Moi, le masque” réunis EN FEU avec Grammy-producteur en majorité Howard Benson (MA ROMANCE CHIMIQUE, MOTÖRHEAD) qui a également produit des 2016 “Batailles”. De plus, l’album a été mixé par Prix ​​Grammy gagnant Chris Lord-Alge (TRUC BON MARCHÉ, LINKIN PARK) et maîtrisé par Grammyingénieur de maîtrise gagnant Ted Jensen (PANTERA, EAGLES, GUNS N ‘ROSES).

EN FEU guitariste Niclas Engelin a été en dehors des dates de tournée du groupe pour se concentrer sur “les questions personnelles”. Remplacer pour lui est ancien MEGADETH et actuel ACTE DE DÉFIANCE guitariste Chris Broderick.

EN FEU batteur américain recruté Tanner Wayne, surtout connu pour son travail avec UNDERMINDED, SCARY KIDS SCARING KIDS et CHIODOS, pour s’asseoir derrière le kit du groupe pour ses apparitions live 2018, 2019 et 2020.

Wayne entré dans EN FEU suite au départ de Joe Rickard, qui a joué sur “Moi, le masque” et “Batailles”.

Tanneur a fait ses débuts en direct avec EN FEU en juillet 2018 à Brno, République tchèque.

Longtemps EN FEU le batteur Daniel Svensson a annoncé en 2015 qu’il quittait le groupe pour se concentrer sur sa vie de famille.

EN FEU‘line-up actuelle présente le bassiste américain Bryce Paul, qui a joué la plupart des spectacles avec le groupe depuis le bassiste de longue date Peter Iwersest la sortie de novembre 2016.



