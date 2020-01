In This Moment taquine le clip de la nouvelle chanson «The In Between»

À CE MOMENT a sorti un teaser pour le clip officiel d’une nouvelle chanson apparemment appelée “L’entre-deux”. Le titre complet devrait faire ses débuts en ligne le mercredi 22 janvier.

L’automne dernier, À CE MOMENT a commencé à jouer une autre nouvelle chanson appelée “Héritage” lors de ses concerts. Les deux morceaux devraient apparaître sur le prochain album du groupe, “Mère”. Le disque a de nouveau été enregistré à Le studio d’enregistrement Hideout à Las Vegas, Nevada avec le producteur Kevin Churko.

Guitariste Chris Howorth dit au 99,7 The Blitz station de radio à propos “Mère”: “C’est une sorte d’extension de [2017’s] ‘Rituel’. Et la raison pour laquelle nous avons pensé ‘Mère’… C’est beaucoup de choses différentes, mais beaucoup de fans appellent Maria [[Bord, À CE MOMENT chanteur]«maman», pour un. Ils sont toujours comme:Mariac’est ma maman et maman Maria‘et tout ça. C’était toujours un peu là. Nous en parlions même pour le dernier album, mais j’avais l’impression que nous n’étions pas encore prêts. Mais c’est aussi «mère» au sens de «Mère Terre», la création de la vie – toutes ces choses pour lesquelles la mère a une telle signification. La mère est en quelque sorte connectée à tout. Donc, dans tout ce sens, c’est vraiment cool et cela nous donne beaucoup de raisons de nous regrouper. Et Mariaest une maman; elle a été élevée par sa maman; tout le monde a une maman, dans un certain sens. Donc, tout ce concept est un peu ce que nous recherchions. Avec l’extension de ‘Rituel’, l’album avant, et une partie de l’imagerie avec cela, le genre de sentiment rituel et païen. “

À CE MOMENT a récemment annoncé une tournée en tête d’affiche du printemps 2020, doublée “La tournée intermédiaire”. Le soutien sur le trek viendra de BLACK VEIL BRIDES, DED et RAVEN BLACK.

Formé à l’origine par Bord et Howorth en 2005, À CE MOMENT a sorti son premier album, “Belle tragédie”, en 2007. Leur album de 2014 “Veuve noire” a atterri au n ° 8 sur le Billboard 200 et n ° 3 sur le graphique Hard Rock Albums.



