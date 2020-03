Inauguration du hub «Women To The Front» pour la Journée internationale de la femme

uDiscover Music a annoncé la création du hub «Women To The Front», un microsite complet sur le thème de la musique prêt à faire ses débuts en l’honneur de Journée internationale de la femme le dimanche 8 mars. La destination en ligne, qui est lancée aujourd’hui, célèbre les nombreuses réalisations des femmes dans la musique dans tous les genres et professions avec un mélange de conservation musicale haut de gamme, de contenu informatif et de listes de lecture.

Parmi les 20+ artistes de renommée internationale Shania Twain (‘Man! I Feel Like A Woman!’), Lady Gaga (‘Just Dance’), Lana Del Rey (Summertime Sadness ‘), Gwen Stefani ( ‘Hollaback Girl’), Rihanna (‘Work’), Kacey Musgraves (‘High Horse’), Janet Jackson (‘Nasty’), et bien d’autres.

Jane Gowen, vice-présidente exécutive, Marketing et A&R chez UMe, a déclaré: «Nous sommes ravis de reconnaître l’importance de la Journée internationale de la femme avec cette collection dynamique de certaines des musiques populaires les plus importantes créées par plus de 20 femmes artistes dont l’influence et l’impact s’étend sur plusieurs générations et genres. La musique de chacun de ces artistes montre non seulement à quel point ils sont vitaux et énergisants sur le plan créatif, mais à quel point ils continuent d’inspirer les femmes du monde entier en ce jour très spécial, ainsi que tous les deux jours de l’année. »

En plus de cette collection saine de musique révolutionnaire réalisée par des artistes féminines d’un certain nombre de genres, “ Women To The Front ” contiendra des fonctionnalités éditoriales qui mettent l’accent sur la célébration du succès des femmes dans la musique comme Tina Morris, directrice de studio chez The Village Recording. studios; Natalia Perez, personnalité de la radio en ondes pour Big Boy’s Neighbourhood et 92.3 FM; et sur le grand succès de grandes marques détenues et exploitées par des femmes telles que Health-Ade Kombucha (Daina Trout et Vanessa Dew) et The Honey Pot Co. (Beatrice Dixon) et de nombreuses autres femmes menant la charge dans d’autres domaines. domaines essentiels de l’industrie musicale, y compris les chorégraphes, les publicistes, les photographes, etc.

De plus, le nouveau hub «Women To The Front» présentera une liste de lecture comprenant plus de 80 chansons qui célèbrent l’autonomisation des femmes et une collection de 20 sorties clés réalisées par des artistes féminines qui apparaissent sur vinyle comme organisées par Macie Spear et Jannet Talat, membres du personnel de UMe A&R. Elle est également présentée, She Is The Music, une organisation à but non lucratif qui cherche à augmenter le nombre de femmes actives dans l’industrie de la musique dans des postes tels que compositrices, ingénieurs, productrices, têtes d’affiche et autres rôles professionnels de l’industrie.

Écoutez la playlist Women To The Front.