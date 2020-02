Incubus annonce un nouvel EP, une tournée d’été avec 311

INCUBE a annoncé la tournée estivale de l’amphithéâtre nord-américain. Produit par Live Nation, la randonnée débutera le 15 juillet à Auburn, Washinigton et se rendra dans plus de 35 villes à travers le pays avant de se terminer le 5 septembre à Noblesville, Indiana. le Grammy-nominated band sera rejoint sur le trek par le rock alternatif 311, qui fête son 30e anniversaire en 2020 (et jouera dans les 50 États américains au cours de l’année) et BADFLOWER, qui a récemment eu deux chansons n ° 1 à Rock Radio. Cet été marque la première fois en 20 ans que INCUBE et 311 ont tourné ensemble. INCUBE a également annoncé la sortie de son nouvel EP très attendu, “Trust Fall (face B)”, en avril 2020.

Les fans peuvent accéder pour la première fois à la prévente de l’artiste à partir de demain, 5 février à 10 h, heure locale, jusqu’au jeudi 6 février à 22 h. local. Les billets pour la visite seront mis en vente au grand public à partir du vendredi 7 février à 10 h, heure locale, au LiveNation.com. Précommandez le nouvel EP, “Trust Fall (face B)”, avec votre achat de billet et recevez la nouvelle musique directement dans votre boîte e-mail le jour de sa sortie en avril 2020. D’ici là, vous pouvez écouter le nouveau single, “Notre amour”. Veuillez noter: le prix EP comprend toutes les taxes et tous les frais applicables. Les instructions de téléchargement seront envoyées par e-mail à la date de sortie (17 avril 2020). Les commandes passées après la date de sortie recevront des instructions de téléchargement dans les 1 à 3 jours ouvrables après l’achat.

Les fans peuvent également mettre à niveau leurs billets pour inclure une rencontre avec INCUBE, invitation au INCUBE session de jam avant le spectacle, possibilité de regarder l’intégralité INCUBE mis du côté de la scène, et plus encore. Visite VIPNation.com pour plus d’informations. Les fans peuvent également acheter 311 Forfaits VIP à partir du mercredi 5 février à 10 h, heure locale à 311.com, qui incluent une chance de rencontrer le groupe et / ou de regarder 311 du côté scène. Une liste complète des dates de tournée peut être trouvée ci-dessous.

INCUBEprochaine sortie EP, “Trust Fall (face B)”, comprendra leur single récemment sorti “Notre amour”. Sur la piste, le groupe s’enferme dans un groove intergalactique irrésistible, en orbite autour d’une ligne de basse funky et d’un rebond percussif. La guitare nerveuse et spatiale laisse place à une gratte acoustique mélancolique. Frontman Brandon BoydLa voix se détend sur un chant hypnotique avant un solo brûlant. Pendant ce temps, le visuel transporte les musiciens dans une nouvelle galaxie. Après un atterrissage en catastrophe sur une planète éloignée, Boyd se connecte avec ses camarades de groupe. Ils se bloquent dans un désert psychédélique sous un soleil éclatant avant de se glisser dans un pays des merveilles peuplé de champignons avec une fusée de champignons parmi. Le PE inclura également l’année dernière “Into The Summer”, qui a enregistré plus d’un million de vues sur le clip officiel car il a été acclamé par la critique. Sans oublier, ils l’ont joué en direct sur “Le spectacle tardif avec Stephen Colbert”.

Des dates de tournée:

15 juillet – Auburn, WA @ White River Amphitheatre



17 juillet – Concord, CA @ Concord Pavilion



18 juillet – Irvine, Californie @ Five Point Amphitheatre



19 juillet – Chula Vista, CA @ North Island Credit Union Amp.



21 juillet – Phoenix, AZ @ AK Chin Pavilion



22 juillet – Albuquerque, NM @ Amphithéâtre Isleta



24 juillet – Salt Lake City, UT @ USANA Amphitheatre



25 juillet – Englewood, CO @ Fiddler’s Green Amphitheatre



26 juillet – Bonner Springs, KS @ Providence Medical Center Amp.



28 juillet – Dallas, TX @ Dos Equis Pavilion



29 juillet – Austin, TX @ Austin360 Amp.



30 juillet – The Woodlands, TX @ Cynthia Woods Mitchell Pavilion



01 août – Atlanta, GA @ Lakewood Amp.



02 août – Tampa, FL @ Mid Florida Credit Union Amp.



04 août – W. Palm Beach, FL @ iThink Financial Amp.



06 août – Charlotte, NC @ PNC Music Pavilion



07 août – Bristow, VA @ Jiffy Lube Live



08 août – Virginia Beach, VA @ Veterans Union Home Loans Amp.



11 août – Saratoga Springs, NY @ SPAC



12 août – Holmdel, NJ @ PNC Bank Arts Center



14 août – Mansfield, MA @ Xfinity Center



15 août – Hartford, CT @ Xfinity Theatre



16 août – Gilford, NH @ Bank of New Hampshire Pavilion



18 août – Burgettstown, PA @ S&T Bank Music Park



19 août – Darien Center, NY @ Darien Lake PAC



21 août – Syracuse, NY @ St. Joseph’s Health Amphitheatre



22 août – Wantagh, NY @ Northwell Health et Jones Beach Amp.



23 août – Camden, NJ @ BB&T Pavilion



26 août – Cuyahoga Falls, OH @ Blossom Music Center



28 août – Tinley Park, IL @ Hollywood Casino Amp.



29 août – Clarkston, MI @ DTE Energy Music Amp.



30 août – Cincinnati, OH @ Riverbend Music Center



01 septembre – Maryland Heights, MO @ Hollywood Casino Amp.



02 septembre – Rogers, AR @ Walmart Amp.



04 septembre – Nashville, TN @ Bridgestone Arena



05 septembre – Noblesville, IN @ Klipsch Music Center

Crédit photo: Julian Schratter