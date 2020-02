Inoubliable: Le jour où nous avons perdu Nat King Cole

La voix de l’un des plus grands chanteurs du XXe siècle et d’un pianiste très aimé a été réduite au silence par un cancer du poumon le 15 février 1965. C’est à ce moment-là Nat King Cole est décédé à l’âge de 45 ans seulement.

Nathaniel Adams Coles, comme il est né, a émergé d’abord comme le chef de son groupe de jazz le King Cole Trio, qui à une époque de ségrégation raciale, était une énorme réussite en soi. Né en 1919, il se produisait au milieu des années 1930, et bien qu’il ait toujours chanté (contrairement à la ligne publicitaire commode qu’il a découvert ses talents vocaux presque par accident), Cole était principalement un pianiste instrumental à ses débuts. Il était accompagné dans le trio par le guitariste Oscar Moore et le bassiste Wesley Prince, plus tard succédé par Johnny Miller.

La première apparition de Nat sur les tableaux de popularité des chansons a eu lieu en temps de guerre: son Capitol Records 78 ‘All For You’ a été répertorié pendant une semaine par Billboard en novembre 1943. Peu de temps après est venu le premier de ses nombreux morceaux de signature dans ‘Straighten Up And Fly Right, ‘et après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les mélodies vocales apaisantes et sophistiquées de Cole ont touché le public avec une succession de chansons n ° 1. Vous pouvez lire l’histoire de «Redresser et voler à droite» dans un histoire uDiscover Music dédiée ici.

La hantise et élégante «Nature Boy», basée sur la chanson yiddish «Schweig Mein Hartz», arrive en tête de liste en 1948, suivie de «Mona Lisa» en 1950 et «Too Young» en 1951. Ce sont des classiques tout le monde, et là devaient être beaucoup plus. Cole a amassé pas moins de 60 apparitions dans les charts au cours des 13 années jusqu’à la fin de l’ère «pré-pop» en 1954.

Incroyablement, il répéterait presque l’exploit dans la nouvelle génération pop qui suivra, avec 57 entrées de graphique supplémentaires au cours de sa vie et deux apparitions posthumes. Celles-ci comprenaient des favoris de tous les temps de Cole tels que «Darling Je Vous Aime Beaucoup», «Ramblin» Rose »et« That Lazy-Hazy-Crazy Days Of Summer ».

Il y avait aussi trois douzaines d’albums de cartes Capitol, car Cole est devenu un véritable artiste bien-aimé, avec sa propre série télévisée et une technique vocale souvent imitée, mais jamais égalée.

Ultimate Nat King Cole a été publié le 15 mars 2019 dans le cadre des célébrations du centenaire de Cole et peut être acheté ici.

Suivez la playlist officielle de Nat King Cole.