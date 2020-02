Introduction aux échecs de Marshall Chess

Fondé à Chicago, en 1950, par deux immigrants polonais, Leonard et Phil Chess – anciennement Czyz – Chess Records est rapidement devenu le foyer de certains des artistes les plus importants du blues et du rock’n’roll du monde, parmi eux Des eaux boueuses, Howlin ’Wolf et Chuck Berry. Avec une histoire vaste qui englobe également le jazz, la soul et le rock psychédélique, Chess Records reste l’un des labels les plus importants de l’histoire de la musique. Comme Marshall Chess, fils de Leonard, le raconte à uDiscover Music – sans aucune sous-estimation – «Sans Chess, je ne pense pas que le rock aurait eu le même son.

«Le surnom de mon père avec les musiciens était Footstomper. Il voulait ce gros backbeat », poursuit Marshall. “Peu de gens le savent, et je l’ai découvert lors des funérailles de Chuck Berry – j’ai rencontré des gens qui étaient là quand il a enregistré” Maybellene “et ils m’ont dit:” Votre père faisait partie de la naissance du rock’n’roll “. Pas seulement Chess Records. Il a poussé Chuck Berry pour amplifier la guitare. Il a poussé pour le grand rythme. Et j’ai été tellement époustouflé par ça. Je n’étais pas là alors, donc je n’ai jamais su que c’était lui. “

Né en 1942, Marshall avait huit ans lorsque le label a été lancé – «juste le long de la route» et «chanceux d’être né dedans», dit-il. «Mon père et mon oncle, ils étaient des immigrants de Pologne, sans toilettes. Et ils sont venus à Chicago et ont fait cette grande musique dont nous parlons encore. “

Marshall Chess, cependant, a lancé sa propre filiale Chess en 1967, Cadet Concept, le label qui a donné le Rotary Connection mondial et a amené Muddy Waters et Howlin ‘Wolf au public du rock psychédélique avec des albums branchés Electric Mud et The Howlin’ Wolf Album . «C’était mon truc. J’étais de cette époque: LSD, rock’n’roll, hippie, radio alternative », raconte Marshall. “C’est pourquoi j’ai fait ces premiers albums avec mon label. Je voulais m’étendre là-dessus. »

Il avait appris l’entreprise familiale depuis son plus jeune âge. Commençant à travailler pendant les vacances d’été, quand il avait 13 ans, le premier travail de Marshall a été de briser les boîtes en carton dans lesquelles les records d’échecs arriveraient. “Tous mes étés étaient là”, dit-il. «J’étais toujours là. J’avais une petite moto que je conduisais au travail. C’est presque comme si ton père était dans le cirque… J’ai adoré l’atmosphère et je voulais être avec mon père. La seule façon d’avoir une relation avec lui était d’aller travailler. » Lorsqu’il a quitté l’université, Marshall Chess a rejoint l’entreprise familiale à plein temps. «J’ai dit:« Papa, quel est mon travail? »Et il a dit:« Motherf__ker, ton travail me regarde! »»

Immergé dans Chess Records dès son plus jeune âge, Marshall Chess trouve presque impossible de choisir ses chansons préférées du label. «Ils vivent tous avec moi», dit-il. “Cela fait partie de ma vie.”

Il y a cependant une chanson en particulier qu’il peut honnêtement affirmer être sa préférée. Marshall Chess le révèle à uDiscover Music ci-dessous, donnant le coup d’envoi d’une introduction exclusive à Chess Records, telle que vue par les yeux d’un homme qui était là lorsque la plupart des événements se sont produits.

Chuck Berry: ‘Maybellene’ (1955)

Échecs Marshall: J’ai un favori: Chuck Berry, ‘Maybellene’. C’est sorti en 1955 et j’avais 13 ans. Ma vie a changé. Avant c’était un label strictement blues. Nous avons vendu de la musique à des Noirs qui, en Amérique, n’avaient même pas de tourne-disques. Et il n’y avait pas de magasins de disques dans les quartiers noirs des années 40. Les gens achetaient des disques au salon de coiffure, au magasin général. Le plus gros coup de blues aurait pu être 20 000, 30 000 [sales]. La plupart d’entre eux ont vendu 8 000, 10 000, 15 000 à 25 cents. Ce n’était pas beaucoup d’argent, en d’autres termes. Même si nous avions des coups sûrs, je vivais dans un appartement sans ascenseur au troisième étage.

Il y a des années et des années, mon fils voulait rencontrer Chuck Berry. Il avait 88 ans et il était en tournée pour sa dernière tournée, et il était à New York dans un club appelé BB King’s. Je n’avais pas vu Chuck depuis environ 10 ans. Je le connaissais très bien. Et j’ai dit: “Quand cela est sorti, tout a changé.” Vous savez, nous avons déménagé dans une maison. Et il m’a pris la main, et des larmes étaient en quelque sorte dans ses yeux, et il a dit: «De quoi parlez-vous? Ne pensez-vous pas que ma vie a également changé en 1955? ” Parce qu’il a été le premier Noir à gagner de l’argent – assez. Il a fait de l’argent et il a beaucoup sacrifié. Il a donné la part de l’écrivain sur «Maybellene» pour les premières années au DJ, Alan Freed, qui a battu le record. Je l’ai joué toute la nuit à New York encore et encore. C’est pourquoi c’est mon préféré. Cela a tellement affecté ma vie.

Muddy Waters: «Mannish Boy» (1955), «Je veux juste vous faire l’amour» (1954)

Échecs Marshall: Mon artiste préféré n ° 2 aux échecs était Muddy Waters, avec qui j’étais également très proche, et était également notre première star – notre plus grande star du blues. Et aussi un ami proche de mon père. La première fois que je l’ai rencontré, il était comme un étranger venu de l’espace. Il est venu à la maison et j’étais, je ne sais pas, j’avais peut-être 11 ou 10 ans, et il portait un costume fluorescent vert clair avec des chaussures faites de – on pouvait voir la peau, comme un poney peau. On pouvait voir les cheveux sur eux. C’était un homme vêtu avec des cheveux très hauts et transformés. Et il est sorti de sa voiture et il a dit: «Vous devez être un jeune Chess. Je suis ici pour voir ton papa. ” Et c’est comme ça que je l’ai rencontré… J’aime tellement de ses chansons mais je choisirais ‘Mannish Boy’ et ‘I Just Want To Make Love To You’.

Bo Diddley: «Bo Diddley» (1955)

Échecs Marshall: 1955 fut une année record pour les échecs et ce fut l’un des premiers multisegments que les blancs achetèrent… [Chess] a explosé avec des blancs au Royaume-Uni en premier. Bien avant l’Amérique. Amérique, nous avons remarqué quand Muddy Waters a joué au Newport Jazz Festival… et nous avons sorti Muddy Waters At Newport [1960]. Cet album a été le début de l’album… et nous avons remarqué qu’à Boston, dans la région de la Nouvelle-Angleterre, les gens achetaient cet album – plus que ce que nous n’avions jamais vendu. Et ce sont des gens qui sont allés à ce festival. C’est là que nous avons vu pour la première fois ce marché blanc en Amérique croître.

Howlin ’Wolf:‘ Smokestack Lightnin ’’ (1956), ‘Evil’ (1954)

Échecs Marshall: Mes deux favoris – même si j’ai probablement 10 favoris – je dirais «Smokestack Lightnin» et «Evil»… Être autour de ces paroles de blues en tant que jeune enfant, parler à ces gars, ce que cela m’a inculqué sur la vie à un très jeune âge – à propos de la douleur et des problèmes – comme les paroles, “Un autre mulet donne des coups de pied dans votre stalle.” Je ne savais pas ce que cela signifiait. Savez-vous ce que cela veut dire? Un autre homme baise votre femme ou votre petite amie. Mais je voudrais demander cela, découvrir cela. Je devrais le comprendre quand j’avais 14 ans. Donc oui, cela m’a énormément changé en tant que personne.

Sonny Boy Williamson II: ‘Help Me’ (1963)

Échecs Marshall: Sonny Boy Williamson était un autre artiste que j’aimais vraiment tellement. Il était un tel personnage. Et ma chanson préférée est “Help Me”. Principalement parce que, étant jeune, j’ai été exposé à toutes ces paroles – beaucoup d’entre elles sexuelles et beaucoup psychologiques, comme ‘Help Me’. Et je les entendais encore et encore. En fait, je le dis toujours aux gens. Ils me demandent: de quoi ces gars de blues vous ont-ils parlé? J’étais gosse! Tu sais ce qu’ils me demanderaient toujours? En ai-je encore? Avais-je déjà eu des relations sexuelles? “Vous en avez encore, motherf__ker?” Je veux dire, les paroles parlent toutes de femmes et de sexe – beaucoup d’entre elles. Et sur les problèmes. Et, bien sûr, en grandissant, j’ai eu des problèmes. Et «Aidez-moi» – vous savez, vous avez ce sentiment quand vous grandissez.

Little Walter: ‘Juke’ (1952)

Échecs Marshall: Le petit Walter a changé tout le visage du blues. Il était harmoniciste dans le groupe de Muddy Waters et avait un très gros ego. Il voulait partir seul et son premier disque était ‘Juke’, un instrument. Mon oncle me disait toujours: “Vous savez, avant‘ Juke ’, les groupes de blues n’avaient pas de joueurs d’harmonica. Mais après ‘Juke’, qui a été un gros succès, chaque groupe avait un harmonica amplifié. ” Miles Davis m’a dit un jour que Little Walter était un génie. Il l’écoutait beaucoup.

Ma sœur cadette, Elaine, ils la faisaient toujours écouter un disque, des deux côtés, et dire: «Quel est le A et le B?» Nous avons senti qu’une mélodie ou quelque chose qui l’attirerait serait la bonne face A. Et avec Little Walter, avec ‘Juke’, à cette époque, nous avions un bâtiment avec un auvent devant l’arrêt de bus – il était à quelques mètres. Et sans air conditionné, Chicago chaud, l’été chaud. Les portes ouvrent en été. Et quand ils jouaient la première session de Little Walter, quand ils jouaient ce disque de “Juke”, quelqu’un à l’avant a remarqué ces femmes qui dansaient toutes près de l’arrêt de bus. Et cela les a incités à se précipiter tout de suite.

Chess Soul

Échecs Marshall: Il y avait tous ces succès aux échecs que j’aimais. Bobby Moore and The Rhythm Aces, «À la recherche de mon bébé». J’ai adoré ça. Nous avions ces excellents disques de doo-wop, et j’ai vécu une partie du doo-wop. J’ai adoré The Moonglows: ‘Ten Commandments Of Love’, ‘Sincerely’. Et puis vous entrez dans les années 60: la basse Fontella, ‘Rescue Me’. Billy Stewart, ‘Summertime’. Etta James, ‘Enfin’. Et puis, bien sûr, The Dells – je pourrais continuer à nommer des artistes. J’ai adoré Rotary Connection, c’est mon groupe que j’ai fondé. Ce dernier morceau qu’ils ont fait quand je partais, “Je suis l’or noir du soleil”. Fantastique. Grande chanson.

Ensuite, vous entrez dans ce qu’on appelle l’âme du Nord maintenant. Cela m’a époustouflé. Seulement en Angleterre, quand j’ai découvert toutes ces chansons de soul nordique. J’ai participé à beaucoup d’entre eux – producteurs exécutifs ou impliqués – qui n’étaient même jamais des tubes que les gens de l’âme du Nord adorent. C’est donc aussi un buzz. Ça ne s’arrête jamais. C’est un répertoire de musique tellement incroyable qui va des années 40 jusqu’à la vente des échecs [in 1969]. Nous avons eu cette formidable production créative.

