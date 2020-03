Inventions annoncent un nouvel album, partagent une nouvelle chanson: écoutez

Inventions – le duo de Matthew Robert Cooper (alias Eluvium) et Explosions in the Sky’s Mark T. Smith – ont annoncé leur prochain album. Continuous Portrait arrive sous forme numérique le 29 mai via Temporary Residence Ltd. Écoutez la chanson ci-dessous et faites défiler vers le bas pour trouver la tracklist et un aperçu de l’édition limitée en vinyle bronze de l’album. Le CD ainsi que le vinyle bronze sortiront le 10 juillet.

Continuous Portrait marque le premier album de Cooper et Smith comme Inventions depuis leur deuxième album en 2015, Maze of Woods.

Portrait continu:

01 Astuces et présages

02 Calico

03 Portrait continu

04 Perspectives pour l’avenir

05 Près des gens

06 Spirit Refinement Exploder

07 Le plus chaleureux l’accueil

08 Un moment dans ma vie

09 vous a vu dans un film

