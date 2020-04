iPhone SE 2020 – Un smartphone à 399 $ avec peu de compromis

Le modèle iPhone SE 2020 est désormais officiel, et c’est la tentative d’Apple de capturer le milieu de gamme.

Avec des smartphones phares à partir de plus de 1000 $ pour Apple et Samsung, le recentrage est agréable. Ce nouvel iPhone moins cher peut sembler assez familier, car il réutilise le châssis de l’iPhone 8.

Il a le même écran de 4,7 pouces et de grands cadres en haut et en bas. Mais il comprend également le bouton d’accueil et TouchID qui ont disparu en faveur de FaceID sur les nouveaux appareils iPhone.

L’iPhone SE 2020 est disponible en pré-commande à partir du 17 avril et sera expédié le 24 avril.

Le prix de départ de 399 $ pour l’iPhone SE 2020 en fait essentiellement un iPhone 8 amélioré. Il dispose de la même puce A13 Bionic qui alimente l’iPhone 11 et 11 Pro. Il comprend également une seule caméra à l’arrière, mais le processeur ajoute de nouvelles fonctionnalités.

Apple affirme que sa technologie de photographie Smart HDR bénéficie de la nouvelle puce A13. Un nouveau mode portrait utilise une technologie appelée par Apple «détection de profondeur monoculaire».

Étant donné que l’iPhone SE 2020 utilise le même châssis iPhone 8, les anciennes coques iPhone 8 fonctionneront dessus. Le modèle de base à 399 $ est livré avec 64 Go de stockage, mais des options de 128 Go et 256 Go sont disponibles. Malheureusement, il n’y a pas de prise casque depuis qu’Apple l’a supprimée sur l’iPhone 7.

L’iPhone SE 2020 est livré avec une paire d’écouteurs filaires Lightning d’Apple dans la boîte.

Le prix d’entrée de gamme permet aux amateurs d’accéder à une puissante caméra et une plate-forme. C’est important lorsque la plupart de la création de musique amateur se fait sur des appareils mobiles. C’est également important dans le contexte de la pandémie de COVID-19, où 18 millions de personnes ont perdu leur emploi.

Les gens ne peuvent plus justifier le luxe d’acheter un smartphone à 1000 $. C’est doublement le cas lorsque vous pouvez obtenir le même processeur et un appareil photo similaire pour 600 $ de moins. C’est la première fois qu’Apple relance la marque iPhone SE depuis qu’il a cessé de vendre l’original en 2018.

A propos de l’auteur