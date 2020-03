Irist publie un clip pour sa «création»

“Création”, la nouvelle vidéo de la centrale géorgienne de heavy metal IRIST, peut être vu ci-dessous. Le morceau est extrait du premier album du groupe, “Ordre de l’esprit”, qui sortira le 27 mars via Explosion nucléaire.

Bien que IRISTL’émission record a été annulée en raison de COVID-19, le “Création” clip donne aux fans un avant-goût de la performance live incendiaire du groupe. Réalisateur Dan Almasy capture magnifiquement l’esprit introspectif et l’énergie puissante de la chanson.

“‘Création’ est une chanson optimiste à première vue, mais elle est aussi censée être méditative “, explique le guitariste Pablo Davila. “Je pense que cela transmet en quelque sorte un subtil” autre monde “qui n’est pas facile à exprimer. Dan Almasy a fait un excellent travail d’interprétation de cette ambiance pour nous dans ce clip. “

En creusant davantage, le concept lyrique de “Création” est un exercice profond de réflexion sur soi qui décolle les couches d’une identité artificielle à la recherche de la vérité.

“Nous devons parfois abandonner nos croyances pour savoir qui nous sommes vraiment, et c’est ce que ‘Création’ est sur le point “, déclare le chanteur Rodrigo Carvalho. “Il nous demande de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes, d’apprendre notre identité et de nous débarrasser de qui les autres pensent que nous sommes. En somme, ‘Création’Le thème méditatif et la musique en font une chanson vraiment cathartique pour nous. “

Le cadre de IRIST a commencé à l’été 2015 lorsque des amis nés en Amérique du Sud Pablo Davila (guitare) et Bruno Segovia (basse) a conspiré sur un rêve de trouver du succès dans la musique en dehors de leurs terres natales en tant que groupe de métal emblématique SEPULTURA avait fait des décennies auparavant. Après avoir déménagé de leur pays d’origine à Atlanta, le duo a Adam Mitchell (guitare) et Jason Belisha (batterie) et a commencé à écrire de la musique. Leurs démos ont finalement fait leur chemin vers Explosion nucléaire exécutif Monte Conner qui a vu un énorme potentiel dans le groupe. Après l’ajout du chanteur Rodrigo Carvalho, la cohésion créative et l’écriture de chansons du groupe se sont considérablement améliorées et après la création de nouvelles démos, Conner signé un accord avec eux pour Explosion nucléaire et IRIST est officiellement né.

Sur “Ordre de l’esprit”, IRISTLe talentueux auteur-compositeur est incroyablement impressionnant, et bien qu’ils ne soient ensemble que pendant une période de temps relativement courte, ils sonnent des années avant un “premier” record et ressemblent plus à un groupe chevronné dans la fleur de l’âge. S’il existe des vestiges de l’héritage panaméricain du groupe (de la musique andine à SEPULTURA) tout au long “Ordre de l’esprit”, les influences collectives du groupe proviennent de toutes les parties du spectre lourd. De LES MELVINS, RATOS DE PORÃO et ALICE ENCHAÎNÉE à LE PLAN D’ÉVASION DE DILLINGER, SOUNDGARDEN, et CONVERGER, IRIST pliez-vous, tournez avec ferveur et brûlez leurs faveurs jusqu’à ce qu’elles soient décidément protéiformes et uniquement un produit des prouesses de l’écriture de chansons du quatuor. À bien des égards, “Ordre de l’esprit” est itinérant, introspectif, présomptueux, infatigable dans son attaque, mais ce n’est pas tout ce qu’il est non plus. IRISTLes poussées alimentées par l’angoisse sont nettement avancées en utilisant des forces, des textures et des couches opposées, de sorte qu’aucun modèle sonore unique ne s’adapte parfaitement, comme entendu sur le premier single du groupe “Burning Sage”.

“Ordre de l’esprit” a été conçu, produit et mélangé par Lewis Johns au Maison de production de ranch à Southampton, au Royaume-Uni et maîtrisé par Prix ​​Grammy-Ingénieur gagnant Ted Jensen (METALLICA, MASTODONTE, DÉFTONES) à Sterling Sound.

IRIST est:

Rodrigo Carvalho (voix)



Adam Mitchell (guitare / chant)



Pablo Davila (guitare)



Bruno Segovia (basse)



Jason Belisha (tambours)



