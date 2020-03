Iron Maiden annonce deux nouvelles bières dans la gamme Trooper

IRON MAIDEN et Brasserie Robinsons ont annoncé deux nouvelles bières dans le Trooper intervalle; Peur du noir, un Stout anglais à 4,5% ABV, et Trooper IPA, un 4,3% ABV India Pale Ale. Les deux bières seront disponibles en pré-commande directement via le Brasserie Robinsons site web, avec Amazon ouverture des commandes peu de temps après. Plus de détails sur la disponibilité suivront.

Les bières, qui ont de nouveau été développées par IRON MAIDEN chanteur et véritable amateur de bière Bruce Dickinson et Robinsons‘brasseur en chef Semaines Martyn, sont les septième et huitième bières du palmarès Trooper famille. Ils représentent le premier IPA et Stout de la gamme, qui a vendu plus de 25 millions de pintes dans le monde depuis Trooper a été lancé pour la première fois en 2013.

Semaines m’a dit: “Trooper a près de sept ans et a dépassé toutes les attentes pour nous en tant que brasserie. Ces deux nouvelles bières rejoignent une vaste gamme de bières que nous avons créées en collaboration avec Bruce Dickinson et IRON MAIDEN. Ce sont deux nouveaux styles que nous sommes fiers de défendre. “

Trooper IPA a été inspiré par les API américaines échantillonnées par Bruce au Conférence des brasseurs artisanaux à Denver en 2019, où il était conférencier d’honneur.

Dickinson a commenté: “J’ai échantillonné tant de styles de bière différents à travers le monde lors de mes voyages avec JEUNE FILLE et il est difficile d’ignorer la taille de l’IPA et le style passionnant que cela peut être. Je suis un grand fan de l’IPA et de Stout et ils étaient les trous béants du Trooper intervalle. J’ai perdu le compte du nombre de personnes qui nous ont demandé de faire un Fear Of The Dark Stout au cours des dernières années!”

“Un IPA est quelque chose que nous avons toujours voulu faire avec Trooper mais a dû attendre que le moment et la recette soient corrects “, a ajouté Martyn. “Nous sommes extrêmement fiers de ce breuvage qui allie des saveurs houblonnées américaines familières à une épine dorsale fondamentalement britannique.”

De même que Trooper IPA, Trooper Fear Of The Dark a été créé, fournissant la première stout de la Trooper intervalle.

Trooper chef de marque Sam Kennerley m’a dit: “Peur du noir est quelque chose que les fans implorent depuis Trooper a été libéré pour la première fois et nous sommes fiers de récompenser enfin leur fidélité. Trooper Red ‘N’ Black porter était l’une de nos sorties les plus populaires, nous savions donc qu’il y avait une demande pour de nouvelles bières plus foncées et nous sommes heureux de pouvoir enfin sortir une bière stoutable pour tous nos fans. “

Plutôt que de simplement référencer l’art de IRON MAIDENl’album de 1992 du même nom, le Peur du noir étiquette montre la mascotte du groupe toujours présent Eddie rendre hommage à Dickinsonapparition sur scène quand il joue le favori des fans sur le courant “L’héritage de la bête” tour du monde.

Fermeture, Martyn a déclaré: “Ces deux nouveaux brassins représentent les prochaines étapes de l’évolution du Trooper collection de bière. Nous avons hâte que les fans, anciens et nouveaux, les essaient! “.

Trooper Fear Of The Dark et Trooper IPA sont désormais disponibles en précommande. Ils seront tous deux disponibles sur Amazon.co.uk dans le futur proche.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).