Iron Maiden pourrait sortir un nouvel album l'année prochaine

Si vous êtes de vrais fans de heavy metal nous avons des nouvelles qui pourraient égayer la veille de Noël, Noël et jusqu'à l'année prochaine, car tout indique que Iron maiden Il est revenu il y a quelques mois au studio pour enregistrer un nouvel album, juste avant l'énorme tournée mondiale qu'ils ont faite en 2019 pour célébrer les 45 ans du groupe – qui ont même passé par CDMX avec trois spectacles impressionnants au Palacio de los Deportes -.

Selon le producteur principal d'Iron Maiden, Kevin "Caveman" ShirleylLes légendes du heavy metal travaillaient à ses côtés et ont passé beaucoup de temps en studio au premier semestre 2019 à travailler sur son prochain album. Cela a été révélé par Shirley dans le résumé de l'année que Facebook fait pour tous ses utilisateurs, car c'est ce que le producteur a écrit: «J'ai quitté ma famille à Paris, où j'ai passé les trois prochains mois à travailler très dur sur un projet sans nom, mais pas très secret. "

Le projet «pas si secret» dont parle Shirley pourrait être directement lié à une publication de la page italienne Maiden Concerts – qui est chargée de faire connaître les nouvelles les plus importantes du groupe anglais. Là, ils ont souligné que le producteur et les six membres d'Iron Maiden avaient été vus ensemble à Paris, donc ce que M. Kevin a écrit pourrait être directement impliqué dans un nouvel album et une nouvelle compagnie de Bruce Dickinson.

Le dernier album que le groupe a sorti était Book of Souls en 2015, après le chanteur et leader d'Iron Maiden, Bruce Dickinson a massivement battu un cancer de la langue qui l'a empêché de jouer pendant un bon moment. Maintenant il suffit d'attendre le début de l'année (ou au cours de cette période) ils nous surprennent avec l'annonce de l'album numéro 17 dans toute leur carrière.