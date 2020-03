Iron Maiden reporte sa tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande

IRON MAIDENLes dates de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande en mai ont été reportées jusqu’à nouvel ordre. Cela est dû à la situation actuelle des coronavirus et aux récentes instructions du gouvernement.

JEUNE FILLEtournée australienne avec des invités spéciaux KILLSWITCH ENGAGE devait débuter le 1er mai à Perth et se terminer le 11 mai à Melbourne.

Promoteurs touristiques TEG Dainty conseiller aux détenteurs de billets de conserver leurs billets d’origine et d’attendre de plus amples informations.

Si vous constatez que vous ne pouvez pas assister aux nouvelles dates lorsqu’elles sont annoncées, les remboursements seront disponibles au point d’achat.

IRON MAIDENdirecteur de Rod Smallwood déclare: “Aussie and Kiwi Troopers, nous sommes extrêmement déçus de ne pas voir nos fans en Australie et en Nouvelle-Zélande en mai en raison des interdictions de concerts compréhensibles du gouvernement entourant le coronavirus. Malheureusement, ces temps sont difficiles et incertains pour nous tous.

“Nous avons toujours l’intention d’apporter «L’héritage de la bête» montrez-vous à tous dès que possible et je promets que nous ferons tout notre possible pour y parvenir avec nos promoteurs et sous réserve de ce qui se passe autour de nous dans le monde.

“Et à nos brillants fans du monde entier … Nous apprécions également que les fans avec des billets pour des spectacles dans certains des autres pays de notre vaste tournée 2020 soient impatients de recevoir des nouvelles et des mises à jour. Vous pouvez être sûr que nous vous tiendrons immédiatement au courant ici avec tout autre des changements, par pays, qui pourraient devenir nécessaires dès que nous en entendrons parler par les canaux officiels du gouvernement.

“Merci de votre patience et de votre patience. Nous espérons vous voir tous!

“Prenez soin de vous, soyez en sécurité et intelligent.”



IRON MAIDEN AUSTRALIE ET ​​NOUVELLE-ZÉLANDE TOURNÉE

TEG Dainty regrette d’annoncer que l’IRON MAIDEN’s Australia and New …

Publié par Iron Maiden le jeudi 19 mars 2020

