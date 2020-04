Iron Maiden: Statue ‘Eddie X Le dragon chinois’ disponible

Une statue inspirée de l’œuvre d’art pour la jambe chinoise de IRON MAIDENc’est “Le livre des âmes” Tour du monde 2016 2016 a été mis à disposition par XM Studios.

Une collaboration avec Divin, l’unique statue à l’échelle 1: 4 – qui a été fabriquée et peinte à la main à la perfection – se montre JEUNE FILLEmascotte Eddie chevauchant le dragon chinois.

Dit XM Studios: “En tant que l’un des groupes les plus influents qui ont contribué à façonner la scène musicale Heavy Metal des années 80 et avec une carrière s’étendant sur quatre décennies et plus de 100 millions de disques vendus, IRON MAIDEN ne nécessite aucune introduction. Nous sommes fiers de vous présenter cette statue unique à l’échelle 1: 4 qui s’inspire Le livre des âmes Création du World Tour 2016 pour leur étape de Pékin et Shanghai.

“Comme la plupart des XMLes licences et les produits résident dans le domaine du divertissement et de la culture pop, nous sommes ravis d’avoir également la chance de nous plonger dans le domaine des propriétés musicales emblématiques. Immortalisé dans une porcelaine coulée à froid incroyablement détaillée, IRON MAIDEN fans, nous espérons que vous aimerez cette pièce, même pour les collectionneurs qui ne connaissent pas IRON MAIDEN, il ne fait aucun doute que cette œuvre aura l’air badass dans votre collection. “

Des écailles profondes du dragon à l’armure chinoise Eddiec’est une statue JEUNE FILLE les fans ne voudront pas manquer.

Pour rester dans l’esprit du heavy metal, cette statue est limitée à seulement 666 pièces.

Caractéristiques de la statue Eddie X The Chinese Dragon: 2016 The Book Of Souls World Tour Premium Collectibles:

* Une statue dynamique avec Eddie la tête sur un dragon féroce



* Fabriqué en porcelaine coulée à froid



* Chaque statue minutieusement fabriquée à la main est individuellement peinte à la main avec la meilleure qualité de finition possible



* Fait sur commande plafonné à 666

Dimensions du produit et du cox

Taille du produit: 60 cm L X 47 cm B X 76 cm H (estimation)



Estimation de la taille de la boîte: 79 cm L X 71 cm B X 49,5 cm H (estimation)

Poids estimé du produit: 20 kg (estimation)



Poids d’expédition estimé: 30 kg (estimation)

La statue d’Eddie X The Dragon chinois est au prix d’environ 1 557 $.

