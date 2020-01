Iron Maiden travaille-t-il sur un nouvel album? Nicko Mcbrain répond (vidéo)

Le 18 janvier, David “Gus” Griesinger de BackstageAxxess a réalisé une interview avec IRON MAIDEN le batteur Nicko McBrain au British Drum Co. stand pendant le 2020 NAMM spectacle à Anaheim, Californie. Vous pouvez maintenant regarder le chat ci-dessous.

Demandé si JEUNE FILLE travaille sur un nouvel album, Nicko a répondu: “Regardez cet espace: IronMaiden.com. C’est tout ce que je dois dire. “Après Griesinger a pris McBrainLes mots signifient que les fans devraient “attendre quelque chose bientôt”. Nicko est revenu avec: “Non, je n’ai pas dit quelque chose bientôt, et je n’ai pas dit” peut-être “. Regardez cet espace, c’est ce que j’ai dit. Ne mettez pas de mots dans leur bouche. “

En décembre dernier, des rumeurs se sont répandues IRON MAIDEN avait déjà terminé le travail sur un nouvel album studio.

Les légendes britanniques du heavy metal n’ont sorti aucune nouvelle musique depuis 2015 “Le livre des âmes” LP, enregistré fin 2014 à Paris, France avec un producteur de longue date Kevin “Caveman” Shirley.

Les dernières rumeurs ont été alimentées par Shirleyrécapitulatif de 2019 sur les réseaux sociaux dans lequel il a fait allusion à JEUNE FILLE collaboration. Il a écrit qu’il avait passé trois mois à Paris au début de l’année dernière “à travailler très dur sur un projet anonyme mais pas très secret”. Il a ajouté: “J’ai terminé avec une forte sonnerie dans mes oreilles.”

En mai 2019, le site Web italien Maiden Concerts a d’abord émis l’hypothèse que IRON MAIDEN mettait la touche finale à un nouvel album. Le site a conclu que le LP était presque terminé après avoir rassemblé des preuves sur les réseaux sociaux que les six membres du groupe, leurs épouses et Shirley étaient à Paris en même temps. Le producteur a même posté de nouvelles photos de Guillaume Tell Studios, où JEUNE FILLE enregistré “Brave New World” (2000) et “Le livre des âmes”, disant qu’il finalisait un grand projet.

Pendant JEUNE FILLEtournée nord-américaine de l’été 2019, chanteuse Bruce Dickinson fait allusion à de nouveaux éléments, disant à la foule lors du concert du groupe à Oakland, en Californie: “Nouveau IRON MAIDEN chansons – plus tôt que vous ne le pensez. ” JEUNE FILLEspectacle de Nashville en août, Dickinson a déclaré que la musique fraîche du groupe n’était pas “au-delà des limites du possible”, ajoutant qu’un nouveau JEUNE FILLE record était essentiellement une «certitude».

Si les rapports d’un nouveau JEUNE FILLE est vrai, il marquera le 17e effort du groupe et le sixième produit par Shirley, qui a travaillé avec JEUNE FILLE au cours des deux dernières décennies.

En plus de JEUNE FILLE, Shirley a collaboré avec des dizaines d’actes notables, dont Joe Bonamassa, PÉRIPLE, THÉÂTRE DU RÊVE et LED ZEPPELIN.

Pendant la fabrication de “Le livre des âmes”, Dickinson a été diagnostiqué avec une tumeur cancéreuse à l’arrière de sa langue. Il a enregistré toutes les voix de l’album avec la tumeur avant de subir un traitement et de récupérer complètement à temps pour la sortie du LP en septembre 2015.

“Le livre des âmes” était le plus long JEUNE FILLE album, cadencé à 92 minutes, avec des paroles fortement basées sur les thèmes de la mort, de la réincarnation, de l’âme et de la mortalité.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).