Iron Reagan congédie un bassiste pour des allégations de «comportement prédateur»

Richmond crossover deviants IRON REAGAN se sont séparés avec le bassiste Rob Skotis sur des allégations d’inconduite sexuelle apparentes.

Plus tôt dans la journée, le groupe a publié la déclaration suivante: “Effectivement immédiatement Robert Skotis n’est plus un membre actif de IRON REAGAN. Nous nous excusons pour notre réponse tardive aux allégations portées contre lui et espérons que nous n’avons causé aucun préjudice supplémentaire en ne répondant pas jusqu’à présent. Nous n’approuvons pas les comportements prédateurs et ne nous associerions pas sciemment à quelqu’un que nous pensions être une menace ou un danger pour quiconque.

“Nous encourageons Rob de faire une déclaration publique pour clarifier cette situation pour nous et le reste du monde. “

Skotislicenciement de IRON REAGAN vient juste un jour après avoir été évincé en tant que partenaire commercial au restaurant / bar de Richmond Cobra Cabana. Un message sur le Cobra Cabana La page Facebook a déclaré que l’établissement était “[ing] TOUS les liens “avec Skotis après avoir entendu les allégations portées contre lui.

IRON REAGANle dernier album complet de “Crossover Ministry”, est sorti en février 2017. Composé de 18 titres en seulement 30 minutes, le disque a été mixé par Kurt Ballou et enregistré par IRON REAGAN guitariste Salle Phil “Landphil”. “Crossover Ministry” a été décrit dans un communiqué de presse comme “une continuation des galops percutants et thrashy du groupe et de son attitude punk hardcore unique”.

Crédit photo: Dennis Williford



Effectivement immédiatement, Robert Skotis n’est plus un membre actif d’Iron Reagan. Nous nous excusons pour notre retard …

Publié par IRON REAGAN le mardi 14 janvier 2020

