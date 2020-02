Irreversible Entanglements annonce un nouvel album Qui vous a envoyé?

Le collectif de free jazz Irreversible Entanglements vient d’annoncer son nouvel album: Who Sent You? sort le 20 mars via International Anthem / Don Giovanni. Regardez la vidéo de leur nouvelle chanson «No Más» – tournée à Johannesburg, en Afrique du Sud par Imani Nikyah Dennison – ci-dessous.

Irreversible Entanglements comprend Camae Ayewa (alias Moor Mother), le saxophoniste Keir Neuringer, le trompettiste Aquiles Navarro, le bassiste Luke Stewart et le batteur Tcheser Holmes. Ils ont sorti leur premier album éponyme en 2017.

Qui t’a envoyé?:

01 Le Code Noir / Amina

02 Qui vous a envoyé – Rituel

03 No Más

04 Idéologie du blues

05 Pain de pierre

