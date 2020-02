Isobel Waller-Bridge signe avec Mercury KX et publie «septembre»

Le compositeur, artiste et musicien primé Isobel Waller-Bridge a signé avec Mercury KX. La célèbre compositrice, dont les crédits récents incluent Fleabag, Emma, ​​Black Mirror et Vanity Fair, a également sorti son nouveau morceau ‘September’, qui figurera sur le nouvel album de compilation FLOW – une célébration de trois ans depuis le lancement de Mercury KX.

“Je suis tellement heureux d’avoir signé avec Mercury KX”

La pièce intime pour piano solo d’Isobel Waller-Bridge ‘September’, son premier morceau pour Mercury KX, sera suivie d’un album de compositions originales l’année prochaine. Isobel a déclaré: «Je suis tellement heureux d’avoir signé avec Mercury KX et de commencer à travailler sur ce qui sera la musique la plus personnelle de ma carrière. «Septembre» est mon bonjour au label. Il a une clarté et une intimité qui reflètent le voyage très personnel que je m’apprête à poursuivre. Avec le nouvel album, je pars de zéro, ce qui est vraiment rafraîchissant. Cela me fait me sentir libre car cela signifie que je peux aller où je veux. Ce projet sera différent de mon autre travail – tout cet album viendra de l’intérieur. »

Malgré son approche innovante de la composition, Isobel a emprunté une voie traditionnelle dans l’industrie. Elle a étudié la musique à l’Université d’Édimbourg, avant de déménager au King’s College de Londres pour étudier pour elle une maîtrise et un diplôme en piano de la Royal Academy of Music. À l’Académie, Isobel a commencé la transition vers la musique de film et de télévision après avoir rencontré d’autres jeunes musiciens qui composaient de la musique atonale et rompaient avec la tradition classique.

Compositeur de Fleabag, Emma et Vanity Fair

Un des faits marquants de la carrière d’Isobel Waller-Bridge à ce jour est sans doute Fleabag, le phénomène télévisuel mondial devenu une scène à succès. Le succès fulgurant de deux saisons a fait découvrir la musique dramatique d’Isobel à des millions de personnes.

La polyvalence et la capacité d’Isobel Waller-Bridge à écrire avec un large éventail d’expressions idiomatiques, alliant harmonieusement musique classique et orchestre à l’électronique, lui ont donné un style très distinctif. Sa partition pour les récents débuts de réalisateur de Autumn de Wilde, Emma, ​​a une nouvelle fois poussé Isobel sous les projecteurs, qui, contrairement à la partition contemporaine de Vanity Fair d’ITV, s’inspire de la musique de Mozart et Haydn, et de l’esprit vif de la marieuse éponyme de Jane Austen.

Parmi les crédits les plus divers d’Isobel, on compte le long métrage Vita & Virginia, des séries télévisées acclamées dont The ABC Murders et un long épisode de Black Mirror pour Netflix, avec Miley Cyrus.

Isobel Waller-Bridge sortira son premier album pour Mercury KX l’année prochaine. “2020 est tout au sujet de cet album”, a expliqué Isobel. «Je lui donne vraiment de l’espace et de la concentration. J’apporte tout ce que j’ai appris ces dernières années et en même temps je recommence. J’ai hâte de savoir où ça me mène. “

À propos de Mercury KX

Mercury KX célèbre les artistes multidisciplinaires qui défient les genres à la pointe de la musique contemporaine. Leur liste diversifiée comprend des compositeurs célèbres Anoushka Shankar, Olafur Arnalds et Keaton Henson. Le label est fier de ses aventures audiovisuelles soigneusement organisées et couvre des genres électroniques, modernes-classiques, cinématographiques, alternatifs et ambiants.

Le nouveau morceau d’Isobel Waller-Bridge «Septembre» est maintenant disponible et peut être acheté ici.