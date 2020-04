Isol-Aid présente l’événement en direct du déjeuner sans frontières

Ce soir, les fans de musique aux États-Unis peuvent assister à Lunch Without Borders – une édition spéciale de la série livestream Isol-Aid basée en Australie. À partir de 11h30 AEST / 21h30 HNE, l’événement de deux heures mettra en vedette huit sets de 15 minutes d’une programmation mondiale d’artistes, dont Of Monsters And Men’s frontwoman Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, Hana Elion et JJ Mitchell du duo synthé-pop Overcoats, et la triple j Unearthed star George Alice. Bien que l’événement Instagram Live soit gratuit, les téléspectateurs seront encouragés à faire un don à l’organisation australienne Support Act, qui sensibilise et finance les musiciens et les travailleurs de l’industrie artistique souffrant de maladies mentales, de blessures et d’autres problèmes connexes.

Isol-Aid a été créé dans les jours qui ont suivi la pandémie de COVID-19 en Australie dans le but d’aider les musiciens affectés par les annulations de tournées et de concerts. Tout en encourageant les fans à rester chez eux, Isol-Aid a créé une plate-forme pour les artistes australiens non seulement pour atteindre leurs fans existants, mais aussi pour se connecter à un public mondial.

L’événement Lunch Without Borders a été organisé par l’artiste basée à Canowindra, Sophie Payten (alias Gordi), qui voulait unir ses amis musiciens à l’étranger avec leurs fans australiens, tout en élargissant la portée de la charity Support Act locale. Chaque artiste de la programmation jouera des décors sur leurs propres histoires Instagram Live et, après leurs performances, dirigera les téléspectateurs vers le compte du prochain acte.

En plus d’une performance de l’auteur-compositeur-interprète folktronica Gordi, la programmation comprendra également le producteur-chanteur électronique Shura, qui ouvrira l’événement, suivi de Julien Baker de boygenius. La chanteuse électro-folk islandaise Asgeir et l’artiste pop expérimentale basée à Melbourne Katie Dey figurent également sur la liste.

Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, les femmes avant-gardistes de la renommée internationale Of Monsters And Men, interprètera un set très attendu depuis son domicile en Islande. Le groupe, qui célèbre le huitième anniversaire de ses débuts multi-platine, My Head Is An Animal, était récemment en Australie, entamant sa nouvelle année au Falls Festival et interprétant des morceaux de leur nouvel album acclamé par la critique, Fever Dream.

Pour plus d’informations sur Lunch Without Borders, visitez leur site officiel.