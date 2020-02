Issa Rae choisit Kobalt pour la distribution mondiale de musique pour Raedio

Aujourd’hui, Kobalt a annoncé un accord mondial de publication avec Raedio Publishing, la société d’Issa Rae.

Le nouveau partenariat mondial comprend des services de création et d’administration. Cela comprend des conseils et du financement sur les nouvelles signatures Raedio et plus encore.

La série YouTube d’Issa Rae, «Les mésaventures de la fille noire maladroite», a commencé sa gloire en 2011. Sa popularité a monté en flèche en 2016 avec sa série à succès HBO, Insecure – qui entre maintenant dans sa quatrième saison. Depuis lors, Issa Rae s’est engagé dans plusieurs projets à la fois à la télévision et au cinéma.

Issa Rae a lancé Raedio en 2019 avec Atlantic Records. Raedio est une plate-forme destinée à rapprocher les artistes et d’autres projets musicaux, notamment la télévision, les films et les podcasts.

La PDG de Kobalt, Jeannette Perez, se dit ravie de travailler avec Issa Rae et Raedio.

“Issa est un véritable visionnaire, et nous sommes ravis de nous associer à Raedio pour signer et encourager les artistes et auteurs-compositeurs émergents”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. «Elle valorise toutes les facettes du processus créatif, y compris l’intersection de la musique et du cinéma.»

Issa Rae dit que l’accord d’édition de Raedio avec Kobalt est dû à leur respect et à leur transparence avec les artistes.

“Kobalt est le partenaire idéal pour travailler pour la division d’édition de Raedio”, a-t-elle déclaré. «Leur transparence avec les auteurs-compositeurs, les producteurs et les artistes sera utile alors que nous construisons notre bibliothèque musicale et travaillons avec des talents émergents sur toutes les plateformes où la musique existe.»

Le partenariat de Raedio avec Atlantic Records démarre aujourd’hui avec la sortie du nouveau single «Kinda Love» du rappeur TeaMarrr.

Raedio se positionne pour être une entreprise audio partout, au service de l’intersection de la musique et d’autres activités de divertissement. Raedio fournit également des services de supervision musicale pour “A Black Lady Sketch Show” de HBO.

L’équipe Raedio est dirigée par Benoni Tagoe, le responsable du développement commercial de longue date de Rae. L’idée de Rae du champion Raedio de donner la priorité aux créateurs en créant de nouvelles opportunités pour la prochaine génération d’artistes et d’auteurs-compositeurs.