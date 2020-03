“It’s Blitz!” Comment Yeah Yeah Yeahs a créé l’album Art-Pop de la décennie

En tant que porteurs du flambeau du renouveau du garage-rock des années 00, il est tout à fait approprié que Ouai ouai ouai a clôturé la décennie avec le dance-rock qui a émergé dans leur sillage. Leur album en petits groupes, Fever To Tell, était un produit de la frénésie post-9-11, quand le groupe a couru pour tout enregistrer avant la fin du monde et tout le monde a arrêté de danser. Bien qu’il ait capturé le groupe à son apogée, It’s Blitz! les a vus échanger leurs scuzz contre des synthés pour créer un disque de danse magistral avec un esprit punk.

Au cours des trois années entre leur deuxième album à succès, Show Your Bones de 2006 et It’s Blitz !, Yeah Yeah Yeahs étaient en transition. Ils avaient sorti Is Is, un EP de premiers morceaux, en 2007, presque comme une mesure provisoire, et chaque membre du groupe vivait sur des côtes opposées et travaillait sur des projets indépendants. Alors que leurs deux précédents disques avaient lentement réparé la rupture créative entre les deux membres fondateurs Karen Lee Orzolek (alias Karen O) et le guitariste Nick Zinner, après trois ans d’écart, It’s Blitz! a trouvé la paire enfin simpatico avec l’autre.

Le groupe a commencé à écrire It’s Blitz! à la ferme laitière du Massachusetts rural avant de se réfugier au studio Sonic Ranch à El Paso avec leur producteur de longue date Dave Sitek. Sitek avait supervisé leurs deux précédents records et est membre de ses compatriotes indie-rockers new-yorkais TV On The Radio. YYYs a également fait appel au producteur britannique basé à Los Angeles Nick Launay, dont les autres crédits incluent le puissant The Flowers Of Romance de PiL.

Mettez votre cuir

Pendant le semi-hiatus des YYY, une nouvelle scène avait vu le jour, dominée par alt.pop et le son «bloghouse» de MGMT et leurs semblables. Pour appeler It’s Blitz! un pivot stylistique serait un terme impropre: le précédent record du groupe présentait une feuille de route claire pour cette évolution. Du garage punk des années 70 de Fever To Tell au post-punk des années 80 de Show Your Bones, Yeah Yeah Yeahs a ensuite pris une page de BlondieLe playbook pop de la nouvelle vague, déclenchant une vague de synthés disco et de boîtes à rythmes sur l’ouvreur d’album «Zero». Lorsque l’une des femmes de front les plus redoutables du rock nous a dit de «mettre notre cuir», nous avons respecté.

Orzolek maintient sa férocité punk même en commandant à tout le monde de «Danser jusqu’à ce que vous soyez mort». YYYs avait déjà essayé la pop traditionnelle, It’s Blitz! les a vus se pencher complètement sur ce côté du cadran, avec une production plus lisse et des coupes de remplissage de plancher telles que “Les têtes rouleront”.

Comme pour répondre aux appels des critiques (“Mais où est le rock?!”), Zinner déchaîne un blitzkrieg sonore sur “Dull Life” et des scies à chaîne vibrantes sur “Shame And Fortune”, qui contient un scintillement des premiers EP du groupe. Bien que n’étant pas dans son élément parmi les synthés, le guitariste Zinner a même appris à jouer des claviers et du piano pour It’s Blitz! Comme son camarade de groupe, le batteur Brian Chase s’est également adapté au nouveau cadre de synthé-pop, fixant différents rythmes qui ont ensuite été découpés et transformés en grooves pour que Zinner et Orzolek puissent riffer.

L’album art-pop de la décennie

“C’est Blitz! était tellement propre et froid d’une certaine manière », a déclaré Orzolek au Guardian en 2009.« C’était précis et électronique. » Malgré l’éclat de l’album, ce n’est pas sans résonance émotionnelle.

Avec ‘Maps’, de Fever To Tell, Orzolek avait déjà fait ses preuves en tant qu’expert dans la fabrication de ballades à couper le cœur pour les cyniques urbains, et elle a de nouveau réussi avec ‘Soft Shock’ et ‘Skeletons’. Ces manifestations de vulnérabilité peuvent sembler en contradiction avec son personnage de scène qui crache de la bière, mais ce conflit interne a toujours été ce qui distingue le groupe. Pour chaque roucoulement doux, il y a un gémissement maniaque pour le contrer; Orzolek est l’étincelle humaine qui maintient It’s Blitz! virant trop loin en pleine musique de machine.

De la lente gravure orchestrale de «Runaway» aux aveux sérieux de «Hysteric», il y a une qualité spatiale et rêveuse globale au disque. Chaque petit moment mélodique peut s’étirer et respirer.

C’est Blitz! gagnerait le groupe leur troisième nomination pour le meilleur album de musique alternative, aux Grammy Awards 2010, et a été certifié or en Australie et au Royaume-Uni. Bien qu’il reste le disque le plus ambitieux de Yeah Yeah Yeahs, il est souvent éclipsé par leur premier album révolutionnaire. Maintenant, 10 ans plus tard, il est clair que le groupe a créé l’album art-pop de la décennie.

