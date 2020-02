Ivan Král, membre du groupe Patti Smith, mort à 71 ans

Ivan Král – le compositeur, guitariste et membre du groupe Patti Smith – est décédé, comme le rapporte .. Il avait 71 ans.

Král a brièvement joué avec Blondie au milieu des années 70 avant de commencer sa longue carrière avec Patti Smith Group. Le compositeur, producteur et guitariste a co-écrit de nombreuses chansons avec Smith, notamment «Dancing Barefoot», de l’album Wave de 1979. Král a également joué et écrit pour le premier album de Smith, Horses (1975), Radio Ethiopia (1976), Easter (1978) et Exodus (1994).

En plus de son travail avec Smith, Král a écrit des chansons interprétées par Iggy Pop, David Bowie, Eastern Bloc et d’autres. En 1976, Král a sorti un documentaire sur la scène punk locale de New York intitulé The Blank Generation. Le film – réalisé par Král – présente des images de Blondie, Richard Hell and the Voidoids, Talking Heads, Ramones, Wayne County, et plus encore.

Král a sorti une série d’albums solo sur 26 ans en commençant par Native de 1992 jusqu’à Colors de 2018.

