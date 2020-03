Ivan Moody de Five Finger Death Punch est un grand-père à 40 ans

Dans une récente interview avec Fusion de la station de radio WRIF de Detroit, POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS chanteur Ivan Moody parlait récemment de devenir grand-père à l’âge de 40 ans.

Lorsqu’on lui a demandé ce que ça faisait d’être un grand-père, de mauvaise humeur répondit: “Oh mon Dieu. Suis-je? C’est fantastique, mec. Je l’appelle légende contre héritage, mon homme, et c’est vraiment ce que tu laisses derrière toi. Et de savoir que mes enfants arrivent à un âge où ils ont leur propres enfants …. Permettez-moi de reprendre cela. C’est la partie la plus étrange: mon plus jeune [daughter] a sept ans, c’est donc une tante. Je suis juste comme, ‘Comment est-ce que ça peut même arriver?’ Tu sais ce que je veux dire? C’est cool, mon frère. Je le creuse vraiment, mais en même temps, je ne suis pas encore prêt à accepter le terme “grand-père”. “

de mauvaise humeur parlé à Le pouls de la radio il y a quelque temps de ses filles aînées et cadettes. “Ce sont toutes les deux de belles femmes, mais sur des chemins totalement différents”, a-t-il déclaré. “Et que ce soit la façon dont je les ai soulevées ou les leçons apprises de ma part ainsi que de la leur, il s’agit de regarder mon aîné [who was born in 1998] essentiellement être une adulte à ce stade, et les décisions qu’elle prend et comment ils changent son avenir, ainsi que ma plus jeune fille – pour voir les choses qu’elle fait qui formeront ce qui sera son avenir. “

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTSdernier album de, “F8”, a été rendu public le 28 février. “Et justice pour personne” coiffe une période turbulente pour POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS dans lequel de mauvaise humeur est finalement devenu sobre après une lutte presque fatale contre la toxicomanie, tandis que le batteur co-fondateur Jeremy Spencer s’inclina hors du groupe en raison de problèmes physiques.

Beaucoup de “F8”Le contenu lyrique de de mauvaise humeurbataille contre la toxicomanie, ses conséquences et sa guérison. La chanteuse célèbre deux ans de sobriété ce mois-ci.

Spencer a annoncé son départ de POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS en décembre 2018 après avoir subi deux chirurgies du dos et une visite guidée. Son remplaçant est Charlie “Le moteur” Engen, qui fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur “F8”.

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS lance une tournée nord-américaine de printemps le 8 avril à Sunrise, en Floride.

