Ivan Moody de Five Finger Death Punch: «Ma sobriété est une affaire énorme»

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTShuitième album, “F8”, est le premier LP du groupe à être terminé après le chanteur Ivan MoodyLa lutte très publique de la toxicomanie l’a conduit à plusieurs reprises en cure de désintoxication. Parlant de sa sobriété, Ivan Raconté Andy Hall de la station de radio Des Moines, Iowa Lazer 103.3 (entendre l’audio ci-dessous): “Il était temps pour moi d’avoir une transformation et de devenir ce que j’avais été et de rester stagnant et de me contenter de l’être humain que j’étais, ce qui n’arriverait jamais, ou je devais évoluer et prendre les mesures nécessaires non seulement pour être un homme meilleur mais pour être un meilleur artiste et pour vraiment revenir à mes racines et réaliser que la modification est absolument nécessaire en tout. Ma sobriété est une affaire énorme. “

Lorsqu’on lui demande si être sobre lui fait apprécier les choses très différemment, de mauvaise humeur a dit: “À tous les niveaux. À cent pour cent. Je veux dire, il n’y a même pas de question. J’étais inconscient. Il y avait une fenêtre là où je ne pouvais pas vous dire certaines dates, certaines étapes, certaines personnes . Je ne me souviens pas de certains moments, et c’était vraiment décourageant pour moi de savoir que je suis allé si loin et que j’ai fait tellement de choses dans ma vie juste pour plier et devenir tout ce que je détestais. C’est donc une affaire énorme pour moi de monter là-haut et de se souvenir de chaque visage dans la foule, de revivre le moment où ils chantent les chansons, de regarder à ma gauche et à ma droite et de voir les musiciens qui se tiennent à côté de moi et de savoir que je ne suis pas encore. Il y avait des millions de personnes qui auraient pu abandonner à tout moment, et ils ne l’ont pas fait, et pour moi, c’est le monde et plus encore. “

Selon Ivan, parler ouvertement de sa bataille contre la bouteille est le seul à pouvoir avancer de manière positive.

“Je pense que c’est une grande partie de mon rétablissement – être très direct et direct, et faire savoir aux gens que je n’ai pas honte”, a-t-il expliqué. “Si tu t’attardes sur hier, mec, tu ne verras jamais clairement demain.”

“F8” a été rendu public le 28 février. Le suivi de celui de 2018 “Et justice pour personne” coiffe une période turbulente pour POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS dans lequel batteur co-fondateur Jeremy Spencer s’est également incliné du groupe en raison de problèmes physiques.

Beaucoup de “F8”Le contenu lyrique de de mauvaise humeurbataille contre la toxicomanie, ses conséquences et sa guérison. La chanteuse fêtera deux ans de sobriété ce mois-ci.

Spencer a annoncé son départ de POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS en décembre 2018 après avoir subi deux chirurgies du dos et une visite guidée. Son remplaçant est Charlie “Le moteur” Engen, qui fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur “F8”.

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS lance une tournée nord-américaine de printemps le 8 avril à Sunrise, en Floride.



