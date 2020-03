Ivan Moody de Five Finger Death Punch sur l’album “ F8 ”: “ Nous voulions faire un disque qui n’était pas juste ici aujourd’hui et est parti demain ”

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS chanteur Ivan Moody a déclaré à la station de radio Saginaw, Michigan Z93 qu’il y a “beaucoup de choses” qui ont contribué à faire le dernier album du groupe, “F8”, le plus gros effort du groupe à ce jour.

“C’est comme passer par une transmutation, mec”, a-t-il expliqué (entendre l’audio ci-dessous). “Vous arrivez à un point où vous commencez à réaliser que ce que vous avez fait est incroyable et que vous en êtes fier, mais il y a tellement plus à accomplir. Tant de projets atteignent un certain niveau et deviennent du contenu, et c’est tout qu’ils attendaient ou voulaient.

“Nous voulions faire un record qui n’était pas seulement ici aujourd’hui et qui a disparu demain”, a-t-il poursuivi. “Nous voulions quelque chose qui serait intemporel. Nous voulions une pièce à laquelle les gens pouvaient vraiment s’accrocher et qui couvrait toutes les différentes couleurs de l’arc-en-ciel, pour ainsi dire, de ce groupe et des individus qui le composent.

“J’essaie de ne pas être trop formel, mais en même temps, je veux larguer des bombes F, mec”, a-t-il ajouté. “C’est putain de génial. Cet album est tout simplement hors de ce monde. Chaque chanson a une histoire. Nous sommes sortis des sentiers battus de ce que beaucoup de gens auraient pensé que nous aurions fait, et c’était vraiment très amusant pour nous, Et je pense qu’à la fin de la journée, la monotonie allait nous rattraper. Donc, avoir le temps et y aller et vraiment me développer, encore une fois … Je veux dire, c’est – c’est un phénix pour nous, à venir de ce que j’appellerais une cendre artistique, pour ainsi dire.

“Les deux derniers albums, j’en suis fier, mais pour moi, ils n’étaient pas tout ce qu’ils auraient pu être. Il y avait des chansons qui collaient vraiment, mais dans l’ensemble, je pense qu’elles étaient plutôt Il nous incombait donc d’aller là-bas et de dire: “Dans quelle mesure sommes-nous sincères? Aimons-nous la musique ou aimons-nous le travail?” Et c’est la différence. Nous aimons la musique. Et nous voulions nous assurer que le monde le savait. Je pense donc que nous avons fait un putain de travail fantastique à ce sujet. “

On lui a demandé s’il sentait toujours que “F8” représente son meilleur travail à ce jour, de mauvaise humeur a dit: “Oh, absolument. De haut en bas. Je veux dire, il n’y a même pas de question dans mon esprit. J’ai dit à quelques personnes ceci – il y a toujours cette réponse de formation aux médias où vous êtes, comme, ‘Ouais, c’est notre meilleures choses à ce jour. Mec, la réalité est que c’est. C’est vraiment. Je peux toujours l’écouter, et j’ai la chair de poule quand certains morceaux apparaissent. Je l’ai montré à des amis. Je parlais justement à[[M.] Ombres de AVENGED [[SEPTUPLE]et il me l’a dit. Il dit: “Mec, c’est de loin votre travail le plus créatif et le meilleur à ce jour.” Et venant d’un pair comme ça et de quelqu’un que je regarde dans cette industrie, cela en dit long sur ce que j’ai fait et ce que fait ce groupe. Donc, je ne pouvais pas être plus fier, mon homme. “

“F8” a été rendu public le 28 février. Le suivi de celui de 2018 “Et justice pour personne” coiffe une période turbulente pour POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS dans lequel de mauvaise humeur est finalement devenu sobre après une lutte presque fatale contre la toxicomanie, tandis que le batteur co-fondateur Jeremy Spencer s’inclina hors du groupe en raison de problèmes physiques.

Beaucoup de “F8”Le contenu lyrique de de mauvaise humeurbataille contre la toxicomanie, ses conséquences et sa guérison. La chanteuse fêtera deux ans de sobriété ce mois-ci.

Spencer a annoncé son départ de POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS en décembre 2018 après avoir subi deux chirurgies du dos et une visite guidée. Son remplaçant est Charlie “Le moteur” Engen, qui fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur “F8”.

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS lance une tournée nord-américaine de printemps le 8 avril à Sunrise, en Floride.



