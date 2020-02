J. Cole conclut un partenariat pluriannuel avec Puma, en commençant par une sneaker

J. Cole a signé un accord de parrainage pluriannuel avec la chaussure Puma.

L’homme de 35 ans s’est rendu sur Twitter pour annoncer l’accord, en écrivant: «Imagine cela depuis 10 ans. C’est l’heure.”

Une vidéo YouTube de cinq minutes, intitulée «Le rêveur», accompagnait le message. Le clip met en scène un jeune J. Cole expulsé du terrain de basket-ball par des joueurs plus âgés alors qu’il tentait de participer à leur match (sur l’air de «My Song» de Labi Siffre). Ensuite, des séquences vidéo à domicile illustrent la transition de J. Cole à l’âge adulte, un joueur sur le court, et le succès dont il jouit aujourd’hui. (La deuxième chanson de la vidéo est «Vienna» de Billy Joel.)

Le partenariat Puma de J. Cole couvrira à la fois les vêtements et les chaussures, en mettant l’accent sur la ligne de basket-ball Puma. Bien que Cole ait fait sa marque dans l’industrie de la musique, il a envisagé d’explorer une carrière dans le basket-ball pendant ses années universitaires; il aurait pu se joindre à l’équipe de division un à son alma mater, St. John’s University. Au lieu de cela, il a choisi de terminer ses cours et de se concentrer sur l’enregistrement. Il a finalement fait irruption sur la scène avec Cole World: The Sideline Story en 2011, après avoir signé avec Roc Nation de Jay-Z.

Depuis lors, J. Cole a continué à jouir des éloges de la critique et d’une renommée internationale. Le mois dernier, lui, DJ Dahi, 21 Savage et J. White ont remporté un Grammy Award de la «Meilleure chanson rap» pour leur morceau «A Lot».

La Sky Dreamer, une version mise à jour des chaussures Sky LX portées par de nombreux basketteurs dans les années 80, est sortie aujourd’hui; J. Cole a été aperçu portant des baskets en public, dans le cadre de la nouvelle donne.

De plus, d’autres lignes de chaussures J. Cole sont en cours de développement et devraient sortir un peu plus tard cette année; aucune fenêtre de lancement exacte n’a été fournie.

Un spot publicitaire J. Cole-Puma sera diffusé lors de ce match NBA All-Star de dimanche, qui devrait commencer à 20 h à l’est et à 17 h à l’ouest.